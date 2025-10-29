Η ανακοίνωση της εταιρίας μετά από δημοσιεύματα για παραβίαση του gmail.

Η Google διέψευσε τις αναφορές που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες σχετικά με παραβίαση του Gmail που φέρεται να επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι αναφορές αυτές προέρχονται από «παρερμηνεία σχετικών βάσεων δεδομένων κλοπής διαπιστευτηρίων» και δεν αποτελούν νέα επίθεση που στοχεύει συγκεκριμένους χρήστες ή λογαριασμούς.

Η θέση της Google

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι τα μέτρα ασφαλείας του Gmail παραμένουν ισχυρά και ότι οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από πιθανές διαρροές ενεργοποιώντας την επαλήθευση σε δύο βήματα ή χρησιμοποιώντας κλειδιά πρόσβασης, τα οποία προσφέρουν ισχυρότερη προστασία από τους παραδοσιακούς κωδικούς πρόσβασης.

Η Google εξηγεί ότι οι ανακριβείς αναφορές προκύπτουν από την ανάλυση βάσεων δεδομένων infostealer, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά περιστατικά κλοπής διαπιστευτηρίων που συμβαίνουν στο διαδίκτυο, και όχι από κάποια νέα επίθεση κατά συγκεκριμένων λογαριασμών.

Το ιστορικό των διαρροών

Τον Απρίλιο του 2025 έγινε γνωστή η διαρροή 183 εκατομμυρίων λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης, η οποία περιλάμβανε και δεδομένα χρηστών Gmail, σύμφωνα με τον Τρόι Χάντ, επικεφαλής του Have I Been Pwned (HIBP).

Τα αρχεία της διαρροής περιείχαν κυρίως τρεις τύπους στοιχείων:

Διευθύνσεις ιστοτόπων

Διευθύνσεις email

Κωδικούς πρόσβασης

Όπως εξηγεί ο Χάντ, οι κωδικοί πρόσβασης του Gmail καταγράφονται μαζί με τη διεύθυνση email κατά τη σύνδεση στο gmail.com, γεγονός που οδήγησε στη συμπερίληψή τους στη διαρροή.

Τι πρέπει να κάνουν οι χρήστες

Η Google προτρέπει τους χρήστες να:

Ενεργοποιήσουν την επαλήθευση δύο βημάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια.

Υιοθετήσουν κλειδιά πρόσβασης ως ασφαλέστερη εναλλακτική λύση αντί για κωδικούς.

Ελέγξουν τη δραστηριότητα του λογαριασμού τους αν υποπτεύονται παραβίαση.

Η εταιρεία τονίζει ότι η ασφάλεια των λογαριασμών Gmail παραμένει προστατευμένη και οι χρήστες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της με ασφάλεια, εφόσον ακολουθούν τα ήδη διαθέσιμα μέτρα προστασίας.