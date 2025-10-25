Η νέα λειτουργία βρίσκεται στο προφίλ του κάθε χρήστη.

Το Instagram ανακοίνωσε την προσθήκη μιας νέας λειτουργίας, το «Watch History».

Η νέα λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τα βίντεο που έχουν ήδη παρακολουθήσει, ιδιαίτερα τα Reels, κάνοντας έτσι πιο εύκολη την επαναφορά σε περιεχόμενο που βρήκαν ενδιαφέρον.

Η νέα λειτουργία βρίσκεται στο προφίλ του χρήστη: πηγαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Η δραστηριότητά του > Watch History, ο χρήστης βλέπει χρονολογική λίστα με τα Reels που ήδη παρακολούθησε.

Με αυτόν τον τρόπο, λύνεται ένα διαρκές πρόβλημα πολλών χρηστών: «Τι ήταν αυτό το βίντεο που είδα χθες και δεν το έσωσα;» όπως υπογράμμισε ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri.

Από τεχνική άποψη, η δυνατότητα αποτελεί σημαντική προσθήκη καθώς μετατρέπει το Instagram από απλό χώρο κατανάλωσης περιεχομένου σε εργαλείο που «θυμάται» τι έχει ήδη δει ο χρήσητς.

Ειδικά για creators και χρήστες που βλέπουν πολλά Reels την ημέρα, η νέα λειτουργία σημαίνει λιγότερος χρόνος αναζήτησης, περισσότερη παραγωγικότητα και αξιοποίηση του περιεχομένου που σου άρεσε. Επιπλέον, προσφέρει δυνατότητα αναλυτικότερης παρακολούθησης της ίδιας σου της κατανάλωσης περιεχομένου.

Ωστόσο, η λειτουργία εγείρει και ερωτήματα: Πόσο «ιδιωτικό» είναι το ιστορικό προβολών; Ποιες είναι οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το ποιος μπορεί να το δει; Επιπλέον, αν και η εταιρεία αναφέρει τη λειτουργία για Reels, μένει να φανεί αν θα επεκταθεί και σε stories ή βίντεο κανονικά.

