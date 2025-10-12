Η νέα λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς να ζητείται η συναίνεση του χρήστη, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Google προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στο Gmail, ενεργοποιώντας αυτόματα το νέο σύστημα AI Enhanced Classification and Review, που βασίζεται στην πλατφόρμα Gemini.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα εξετάζει τα εισερχόμενα μηνύματα, όπως τον αποστολέα, το θέμα, το περιεχόμενο και τα συνημμένα αρχεία, με σκοπό να βελτιώσει τη στόχευση των διαφημίσεων και να προσφέρει πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες στους χρήστες.

Η νέα λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα, χωρίς να ζητείται η συναίνεση του χρήστη, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες για την ιδιωτικότητα, εκτός αν κάποιος επιλέξει χειροκίνητα την απενεργοποίηση της λειτουργίας μέσα από τις ρυθμίσεις.

Η Google υποστηρίζει ότι η ανάλυση θα γίνεται αυτόματα μέσω αλγορίθμων, χωρίς ανθρώπινη πρόσβαση στα δεδομένα, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά και συμφραζόμενα για τη δημιουργία προφίλ χρήστη που θα καθορίζει τις διαφημίσεις όχι μόνο στο Gmail αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της εταιρείας.

Η Google υποστηρίζει ότι η νέα τεχνολογία δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα, ωστόσο ειδικοί και οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων εκφράζουν ενστάσεις. Η προσέγγιση opt-out, όπου η συγκατάθεση θεωρείται δεδομένη, έρχεται- όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι- σε σύγκρουση με το GDPR και το δικαίωμα του χρήστη στην ιδιωτικότητα των επικοινωνιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όποιος θέλει να απενεργοποιήσει τη λειτουργία, μπορεί:

Από υπολογιστή, πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις (General) και απενεργοποιώντας τις επιλογές που σχετίζονται με το Smart Features and Personalization.

Από κινητό, μέσω της εφαρμογής Gmail και των ίδιων ρυθμίσεων.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ενισχύσουν την προστασία τους μέσα από τη σελίδα Google Account → Data and Privacy, απενεργοποιώντας την επιλογή Web and App Activity, ώστε να περιορίσουν τη συλλογή δεδομένων από άλλες εφαρμογές.