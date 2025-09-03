Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τεχνολογία

Πότε βγαίνει το iPhone 17

Πότε βγαίνει το iPhone 17 Φωτογραφία: Dennis Brendel on Unsplash
Η μεγάλη εκδήλωση λανσαρίσματος του iPhone 17 της Apple πλησιάζει.

Η αντίστροφη μέτρηση για το λανσάρισμα του iPhone 17 έχει ξεκινήσει, με την Apple να αναμένεται να αποκαλύψει έως και 8 νέα προϊόντα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Awe Dropping» στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το iPhone 17 Air αναμένεται φυσικά να τραβήξει την περισσότερη προσοχή, καθώς η Apple ετοιμάζει το πιο λεπτό iPhone όλων των εποχών, με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά.

Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές αναβαθμίσεις για τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, συμπεριλαμβανομένου ενός ανασχεδιασμένου συστήματος κάμερας με τηλεφακό 48MP και υπερευρυγώνια κάμερα.

Επιπλέον, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει το νέο Apple Watch Series 11 και το Apple Watch Ultra 3 με σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία, ένα νέο μοντέλο Apple TV 4K, τα ανασχεδιασμένα AirPods Pro 3 και ίσως το πολυαναμενόμενο Apple HomePod με οθόνη.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να δείτε όλες τις ανακοινώσεις ζωντανά, μπορείτε. Η Apple φιλοξενεί πάντα τις μεγάλες εκδηλώσεις στον ιστότοπό της ενώ έχει ήδη ενεργοποιήσει livestream στο YouTube - πριν από την έναρξη στις 20:00 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU&ab_channel=Apple}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

Ρινικό σπρέϊ για αλλεργίες προφυλάσσει από γρίπη και Covid

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα ενέσιμου διαλύματος ανοσοσφαιρίνης

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα πιο ισχυρά φυσικά αντιβιοτικά για την καταπολέμηση των παθογόνων

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Τα 7 μυστικά που γνωρίζουν οι γυναίκες που είναι πάντα σε φόρμα

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

iPhone 17: Από την ημερομηνία κυκλοφορίας μέχρι τα χρώματα, όλα όσα γνωρίζουμε

iPhone 17: Από την ημερομηνία κυκλοφορίας μέχρι τα χρώματα, όλα όσα γνωρίζουμε

Τεχνολογία
Έρχεται νέα σειρά για το Apple TV+ σε σενάριο Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Έρχεται νέα σειρά για το Apple TV+ σε σενάριο Έμιλι Ραταϊκόφσκι

Life
H Τζένιφερ Άνιστον σε νέα δραματική σειρά βασισμένη σε απομνημονεύματα-βόμβα

H Τζένιφερ Άνιστον σε νέα δραματική σειρά βασισμένη σε απομνημονεύματα-βόμβα

Entertainment
Ειδικοί «κρούουν» τον κώδωνα κινδύνου μετά τη διαρροή των 16 δισ. credentials: «Αλλάξτε κωδικούς τώρα»

Ειδικοί «κρούουν» τον κώδωνα κινδύνου μετά τη διαρροή των 16 δισ. credentials: «Αλλάξτε κωδικούς τώρα»

Διεθνή

NETWORK

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων

ienergeia.gr
Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 16ο Ναυτιλιακό Συνέδριο Ύδρας: «Αντιπαραθέσεις και Γεωπολιτική στην Ναυτιλία»

ienergeia.gr
Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

healthstat.gr
Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

Παχυσαρκία και πολλαπλούν μυέλωμα: Πώς συνδέονται

healthstat.gr
Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

Ναυτία στο αυτοκίνητο: Η μουσική είναι το «φάρμακο», λένε επιστήμονες

healthstat.gr
Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

Πώς θα διατηρήσετε τη μυϊκή σας μάζα καθώς μεγαλώνετε

healthstat.gr