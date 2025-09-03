Πότε βγαίνει το iPhone 17

Η μεγάλη εκδήλωση λανσαρίσματος του iPhone 17 της Apple πλησιάζει.

Η αντίστροφη μέτρηση για το λανσάρισμα του iPhone 17 έχει ξεκινήσει, με την Apple να αναμένεται να αποκαλύψει έως και 8 νέα προϊόντα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Awe Dropping» στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το iPhone 17 Air αναμένεται φυσικά να τραβήξει την περισσότερη προσοχή, καθώς η Apple ετοιμάζει το πιο λεπτό iPhone όλων των εποχών, με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά.

Παράλληλα, αναμένονται σημαντικές αναβαθμίσεις για τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, συμπεριλαμβανομένου ενός ανασχεδιασμένου συστήματος κάμερας με τηλεφακό 48MP και υπερευρυγώνια κάμερα.

Επιπλέον, η Apple αναμένεται να παρουσιάσει το νέο Apple Watch Series 11 και το Apple Watch Ultra 3 με σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία, ένα νέο μοντέλο Apple TV 4K, τα ανασχεδιασμένα AirPods Pro 3 και ίσως το πολυαναμενόμενο Apple HomePod με οθόνη.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να δείτε όλες τις ανακοινώσεις ζωντανά, μπορείτε. Η Apple φιλοξενεί πάντα τις μεγάλες εκδηλώσεις στον ιστότοπό της ενώ έχει ήδη ενεργοποιήσει livestream στο YouTube - πριν από την έναρξη στις 20:00 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU&ab_channel=Apple}