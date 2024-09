iPhone 16: Αυτή είναι η τιμή του στην Ελλάδα

Στις 20/9 φτάνει το iPhone 16 στην Ελλάδα. Αναλυτικά η τιμή του ανάλογα το μοντέλο.

Σε 10 μέρες το iPhone 16 θα βρίσκεται στην Ελλάδα με την τιμή να ξεκινά από τα 979 ευρώ.

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στις 13 Σεπτεμβρίου 2024 σε 58 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα ενώ οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν στις 20 Σεπτεμβρίου 2024. Το δεύτερο κύμα διαθεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών όπως το Μακάο και το Βιετνάμ, ξεκινά από τις 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Οι τιμές για τα iPhone 16 θα κυμαίνονται από 979 ευρώ έως και τα 2.019 ευρώ. Για το iPhone 16 η τιμή ξεκινά από 979 ευρώ για τα μοντέλα με 128 GB, ενώ για τις εκδόσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα, 256 GB και 512 GB, η τιμή ανεβαίνει στα 1.119 και 1.369 ευρώ, αντίστοιχα.

Για τη έκδοση iPhone 16 Plus, η τιμή ξεκινά από 1.139 ευρώ για το βασικό μοντέλο των 128 GB ενώ για τις εκδοχές των 256GB και 512GB η τιμή αυξάνεται στα 1.269 ευρώ και 1.529 ευρώ, αντίστοιχα. Η τιμή για το premium μοντέλο iPhone 16 Pro ξεκινά από τα 1.239 ευρώ (128GB), και διαμορφώνεται στα 1.369 ευρώ για τα 256GB, 1.629 ευρώ για τα 512GB. Το μοντέλο με χωρητικότητα 1 TB θα κοστίζει 1.889 ευρώ.

Το iPhone 16 Pro Max είναι το πιο ακριβό από όλα με την βασική έκδοση των 256 GB να ξεκινά από την τιμή των 1.499 ευρώ. Αντίστοιχα, η τιμή αυξάνεται στα 1.759 ευρώ για την έκδοση των 512 GB και 2.019 ευρώ για την εκδοχή με 1 TB.

Οι τιμές στις ΗΠΑ έχουν ανακοινωθεί πως θα διαμορφωθούν ως εξής:

• iPhone 16 (128GB) - $799

• iPhone 16 (256GB) - $899

• iPhone 16 (512GB) - $1,099

• iPhone 16 Plus (128GB) - $899

• iPhone 16 Plus (256GB) - $999

• iPhone 16 Plus (512GB) - $1,199

• iPhone 16 Pro (128GB) - $999

• iPhone 16 Pro (256GB) - $1,099

• iPhone 16 Pro (512GB) - $1,299

• iPhone 16 Pro (1TB) - $1,499

• iPhone 16 Pro Max (256GB) - $1,199

• iPhone 16 Pro Max (512GB) - $1,399

• iPhone 16 Pro Max (1TB) - $1,599.