Μετά την έρευνα συνελήφθησαν πέντε κρατούμενοι των φυλακών Τρικάλων.

Κινητά τηλέφωνα, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, μαχαίρια και συσκευές αποθήκευσης δεδομένων εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχου της Δ.Α.Ο.Ε. στις φυλακές Τρικάλων.

Αστυνομικοί του Γραφείου Δίωξης Εκβιαστών με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Ε.Κ.Α.Μ., το πρωί της Πέμπτης, μετά τον έλεγχο, εντόπισαν και συνέλαβαν 5 κρατούμενους.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων κρατουμένων καθώς σε κοινόχρηστο χώρο πτέρυγας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 αυτοσχέδια μαχαίρια, ενώ από την έρευνα εντοπίστηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν 8 USB και κάρτα μνήμης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.