Οι λανθασμένες εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικές κοινωνικές και θεσμικές αποφάσεις.

Οι άνθρωποι υποτιμούν συστηματικά το πόσο συχνά τα πράγματα πηγαίνουν στραβά στον κόσμο - μια προκατάληψη που οι ερευνητές αποκαλούν «χάσμα αποτυχίας».

Αυτή η μεγάλης κλίμακας μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Personality & Social Psychology.

Βασιζόμαστε στις αντιλήψεις μας για το πόσο συχνά συμβαίνουν γεγονότα, όταν σχηματίζουμε απόψεις, παίρνουμε αποφάσεις και υποστηρίζουμε πολιτικές. Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι αυτές οι αντιλήψεις είναι συχνά μεροληπτικές.

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στην αισιοδοξία. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι τείνουν να πιστεύουν ότι τα θετικά αποτελέσματα είναι πιο πιθανά και τα αρνητικά λιγότερο πιθανά, ειδικά όταν αυτά τους επηρεάζουν. Ωστόσο, αυτή η τάση επεκτείνεται πέρα από την προσωπική ζωή σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως η εγκληματικότητα, η υγεία ή οι οικονομικές αποτυχίες;

Η Lauren Eskreis-Winkler και οι συνεργάτες της εξέτασαν αυτό το ερώτημα, διερευνώντας αν οι άνθρωποι εκτιμούν λανθασμένα πόσο συχνά συμβαίνουν αποτυχίες σε πολλούς τομείς της ζωής. Υπέθεσαν ότι το ζήτημα μπορεί να μην είναι μόνο η αισιοδοξία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο διαμοιράζονται οι πληροφορίες: οι αποτυχίες συζητούνται λιγότερο συχνά από τις επιτυχίες, επειδή είναι δυσάρεστες, ντροπιαστικές ή κοινωνικά κοστοβόρες να κοινοποιηθούν. Ως αποτέλεσμα, οι άνθρωποι μπορεί να διαμορφώνουν συστηματικά στρεβλές αντιλήψεις για την πραγματικότητα, επειδή εκτίθενται σε ελλιπείς πληροφορίες.

Η ομάδα διεξήγαγε εκτεταμένο ερευνητικό πρόγραμμα που περιελάμβανε πολλές μελέτες και περίπου 3.000 συμμετέχοντες, με σκοπό να κατανοήσει πώς οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αποτυχία και πώς μπορούν να αλλάξουν αυτές οι αντιλήψεις. Στις αρχικές μελέτες, συμμετέχοντες από πλατφόρμες όπως το Amazon Mechanical Turk και το Prolific κλήθηκαν να εκτιμήσουν πόσο συχνά συμβαίνουν διαφορετικά είδη αποτυχιών σε περισσότερους από 30 τομείς, συμπεριλαμβανομένων εθνικών ζητημάτων (π.χ. εγκληματικότητα, υγειονομική περίθαλψη), παγκόσμιων προβλημάτων (π.χ. φτώχεια, ρύπανση) και καθημερινών προσωπικών εμπειριών (π.χ. χωρισμοί, επιστροφές προϊόντων).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες εκτίμησαν πολλαπλά στοιχεία εντός ενός ενιαίου τομέα, ενώ σε άλλες επικεντρώθηκαν σε έναν τύπο αποτυχίας. Αυτές οι εκτιμήσεις στη συνέχεια συγκρίθηκαν με στατιστικά στοιχεία του πραγματικού κόσμου που αντλήθηκαν από επίσημες πηγές δεδομένων. Οι ερευνητές διαφοροποίησαν επίσης τον τρόπο διατύπωσης των ερωτήσεων, ρωτώντας μερικές φορές απευθείας για την αποτυχία και άλλες για την επιτυχία, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η μεροληψία αφορά ειδικά την αποτυχία και όχι γενική εσφαλμένη εκτίμηση.

Οι ερευνητές εξέτασαν πόσο συχνά συζητείται η αποτυχία σε σύγκριση με την επιτυχία σε ευρέως διαθέσιμες πηγές πληροφοριών.

Πραγματοποίησαν αναζητήσεις μεγάλης κλίμακας σε περίπου 2,4 εκατομμύρια ειδησεογραφικά άρθρα χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων όπως το Nexis Uni, συγκρίνοντας συστηματικά τη συχνότητα αναφορών αποτυχιών και επιτυχιών σε τομείς που είχαν προηγουμένως αξιολογήσει οι συμμετέχοντες. Επέκτειναν την ανάλυση και σε άλλες μορφές πληροφορίας, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις διαδικτυακές αξιολογήσεις καταναλωτών.

Οι ερευνητές σχεδίασαν επίσης πειράματα όπου οι συμμετέχοντες εκτέθηκαν σε επιλεγμένα περιβάλλοντα πληροφόρησης - για παράδειγμα, σύνολα κριτικών ή τίτλων ειδήσεων που είτε υποεκπροσωπούσαν είτε απεικόνιζαν με ακρίβεια το πραγματικό ποσοστό αποτυχίας - για να εξετάσουν αν η έκθεση σε στρεβλή πληροφόρηση επηρεάζει τις πεποιθήσεις τους.

Οι μεταγενέστερες μελέτες εξέτασαν πότε εξαφανίζεται η μεροληψία και ποιες συνέπειες έχει. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εκτιμήσουν τις αποτυχίες σε πλαίσια όπου η κοινοποίηση αρνητικών εμπειριών είχε πρόσφατα γίνει πιο κοινωνικά αποδεκτή, όπως αναφορές σεξουαλικής κακοποίησης μετά το κίνημα #MeToo, επιτρέποντας στους ερευνητές να ελέγξουν αν η μειωμένη κοινωνική ντροπή αυξάνει την επίγνωση.

Τέλος, μια σειρά επιτόπιον και διαδικτυακών πειραμάτων εξέτασε πώς η διόρθωση των λανθασμένων αντιλήψεων επηρεάζει τις στάσεις και τις αποφάσεις στον πραγματικό κόσμο.

Στα δείγματα αυτά περιλαμβάνονταν ψηφοφόροι, εκπαιδευτικοί και διευθυντές επιχειρήσεων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα πραγματικά ποσοστά αποτυχίας και στη συνέχεια τους ζητήθηκε να διατυπώσουν κρίσεις σχετικά με πολιτικές όπως η ποινική τιμωρία, η σχολική πειθαρχία, ο κοινωνικός στιγματισμός στον χώρο εργασίας και η γονική άδεια.

Χάσμα αντίληψης - πραγματικότητας

Σε όλες τις μελέτες, τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ένα σταθερό και συνεπές μοτίβο: οι άνθρωποι υποτιμούν σημαντικά πόσο συχνά συμβαίνουν οι αποτυχίες. Αυτό ίσχυε σε εθνικούς, διεθνείς και ατομικούς τομείς, καθώς και σε συγκεκριμένα πλαίσια όπως ο αθλητισμός, η εκπαίδευση και η αποτελεσματικότητα φαρμάκων. Ακόμη και όταν η δομή μιας κατάστασης καθιστούσε προφανή τη σωστή απάντηση, όπως στα ανταγωνιστικά αθλήματα όπου οι νίκες και οι ήττες πρέπει να ισορροπούν, οι συμμετέχοντες εξακολουθούσαν να υποτιμούν τα ποσοστά αποτυχίας. Κατά μέσο όρο, οι αποτυχίες συνέβαιναν πολύ πιο συχνά στην πραγματικότητα από ό,τι πίστευαν οι άνθρωποι, υποδηλώνοντας ένα ευρύ και συστηματικό χάσμα μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ισχυρές ενδείξεις ότι αυτό το χάσμα συνδέεται με τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται οι πληροφορίες. Οι αποτυχίες υποεκπροσωπούνταν συστηματικά στα μέσα ενημέρωσης, στα social media και τις διαδικτυακές κριτικές σε σχέση με την πραγματική τους συχνότητα. Όταν οι άνθρωποι εκτέθηκαν πειραματικά σε περιβάλλοντα πληροφόρησης που υποβάθμιζαν την αποτυχία, οι εκτιμήσεις τους έγιναν ακόμη πιο ανακριβείς.

Αντίθετα, σε περιβάλλοντα όπου η συζήτηση για την αποτυχία ήταν πιο συνηθισμένη (π.χ. δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση), το συνηθισμένο μοτίβο εξασθενούσε ή ακόμη και αντιστρεφόταν.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η διόρθωση αυτών των εσφαλμένων αντιλήψεων είχε σημαντικές επιπτώσεις στις στάσεις και στη λήψη αποφάσεων.

Όταν οι συμμετέχοντες έμαθαν την πραγματική συχνότητα αποτυχιών, υποστήριξαν λιγότερο σκληρά τιμωρητικά μέτρα, όπως αυστηρές ποινές ή μαζικές φυλακίσεις, και περισσότερο πολιτικές που αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες των προβλημάτων. Σε εργασιακά και πολιτικά πλαίσια, η αυξημένη επίγνωση μείωσε επίσης το στίγμα και ενίσχυσε πιο υποστηρικτικές πρακτικές, όπως η επέκταση της γονικής άδειας.

Συνολικά, αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν όχι μόνο ότι οι άνθρωποι κρίνουν εσφαλμένα την αποτυχία, αλλά και πως αυτές οι λανθασμένες εκτιμήσεις επηρεάζουν σημαντικές κοινωνικές και θεσμικές αποφάσεις.

Με πληροφορίες από psypost.org