Επιστήμονες αποκαλύπτουν 45 εξωπλανήτες που θα μπορούσαν να έχουν τις ιδανικές συνθήκες για εξωγήινους, συμπεριλαμβανομένων 4 που βρίσκονται μόλις 40 έτη φωτός μακριά.

Είναι ίσως το πιο συναρπαστικό και διαχρονικό ερώτημα της επιστήμης, υπάρχει ζωή έξω από τη Γη; Και αν ναι, πού κρύβεται; Σήμερα, μια νέα μελέτη έρχεται να δώσει μια από τις πιο εντυπωσιακές απαντήσεις μέχρι στιγμής, φέρνοντας μας ένα βήμα πιο κοντά στο να λύσουμε το μυστήριο των εξωγήινων.Επιστήμονες από το Ινστιτούτο Carl Sagan Institute του Πανεπιστημίου Cornell στη Ν. Υόρκη χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από την αποστολή Gaia του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και το Αρχείο Εξωπλανητών της NASA για τον εντοπισμό πλανητών στην κατοικήσιμη ζώνη, εντόπισαν 45 πλανήτες που μοιάζουν με τη Γη και που θα μπορούσαν να διαθέτουν τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ζωής.

Πρόκειται για εξωπλανήτες, δηλαδή κόσμους που βρίσκονται πέρα από το ηλιακό μας σύστημα και οι οποίοι εντοπίζονται μέσα στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, την «τέλεια» απόσταση από το άστρο τους ώστε να μην είναι ούτε υπερβολικά καυτοί, ούτε παγωμένοι. Σε αυτή τη ζώνη, οι θερμοκρασίες επιτρέπουν την ύπαρξη νερού στην επιφάνεια, ενός από τα βασικότερα συστατικά για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε.Από τους περισσότερους από 6.000 εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες ξεχώρισαν αυτούς τους 45 ως τους πιο υποσχόμενους. Επιπλέον, εντόπισαν ακόμη 24 που βρίσκονται σε μια πιο αυστηρά ορισμένη τρισδιάστατη κατοικήσιμη ζώνη, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον. Ανάμεσα σε αυτούς τους κόσμους υπάρχουν ήδη γνωστά ονόματα όπως ο Proxima Centauri b, ο TRAPPIST-1f και ο Kepler-186f, αλλά και λιγότερο γνωστοί όπως ο TOI-715 b, που βρίσκεται σε απόσταση 137 ετών φωτός και ανακαλύφθηκε μόλις πριν τρία χρόνια από τον δορυφόρο TESS.Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ορισμένοι από αυτούς τους πλανήτες βρίσκονται σχετικά κοντά σε κοσμική κλίμακα.

Το σύστημα TRAPPIST-1, με τους πλανήτες d, e, f και g, απέχει μόλις 40 έτη φωτός από τη Γη και θεωρείται από τους πιο πολλά υποσχόμενους στόχους για την αναζήτηση ζωής. Ωστόσο, με τη σημερινή τεχνολογία, ένα ταξίδι μέχρι εκεί θα διαρκούσε τουλάχιστον 800.000 χρόνια, σύμφωνα με τη NASA. Παρ’ όλα αυτά, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μελλοντικές τεχνολογίες, όπως η πυρηνική παλμική πρόωση, θα μπορούσαν να μειώσουν αυτόν τον χρόνο σε μερικούς αιώνες.Η καθηγήτρια Lisa Kaltenegger εξηγεί στη daily mail ότι η ζωή ίσως είναι πολύ πιο ευέλικτη απ’ όσο φανταζόμαστε σήμερα, γι’ αυτό και ο εντοπισμός των κατάλληλων στόχων είναι καθοριστικός.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ερευνητής Gillis Lowry τονίζει ότι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα είναι να γνωρίζουμε πού να κοιτάξουμε. Μεταξύ των πιο ενδιαφερόντων πλανητών συγκαταλέγονται οι TRAPPIST-1 e, TOI-715 b, Kepler-1652 b, Kepler-442 b, Kepler-1544 b, καθώς και οι Proxima Centauri b, GJ 1061 d, GJ 1002 b και Wolf 1069 b, που δέχονται ακτινοβολία από τα άστρα τους παρόμοια με αυτή που λαμβάνει η Γη από τον Ήλιο.Για την παρατήρηση αυτών των μακρινών κόσμων, οι επιστήμονες βασίζονται σε υπερσύγχρονα τηλεσκόπια όπως το James Webb Space Telescope, ενώ η προτεινόμενη λίστα θα καθοδηγήσει τους αστρονόμους που θα μελετήσουν τον ουρανό με το Nancy Grace Roman Space Telescope που αναμένεται να εκτοξευθεί το 2027, με το Extremely Large Telescope που θα τεθεί σε λειτουργία το 2029, αλλά θα διευκολύνει και τις αποστολές Παρατηρητήριο Κατοικήσιμων Κόσμων (Habitable Worlds Observatory - HWO), που προγραμματίζεται για τη δεκαετία του 2040, και το προτεινόμενο Μεγάλο Συμβολόμετρο για Εξωπλανήτες (Large Interferometer for Exoplanets - LIFE).

Και ενώ το βλέμμα της επιστήμης είναι στραμμένο σε μακρινούς πλανήτες, κάποιοι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η εξωγήινη ζωή μπορεί να βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ’ όσο νομίζουμε. Ο David Armstrong ειδικός στην ανίχνευση εξωπλανητών από το Πανεπιστήμιο του Γουόρικ σημειώνει ότι στη Γη η ζωή υπάρχει σχεδόν παντού όπου υπάρχει νερό, κάτι που σημαίνει ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι στο δικό μας ηλιακό σύστημα ίσως είναι οι υπόγειοι ωκεανοί σε φεγγάρια του Κρόνου και του Δία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Εγκέλαδος, όπου εκτοξεύονται πίδακες νερού από τον νότιο πόλο, αλλά και ο Τιτάνας, που επίσης θεωρείται πολλά υποσχόμενος για την αναζήτηση εξωγήινης ζωής.Η ανακάλυψη αυτών των 45 πλανητών δεν σημαίνει ότι βρέθηκαν εξωγήινοι, τουλάχιστον όχι ακόμη. Όμως για πρώτη φορά, οι επιστήμονες έχουν έναν ξεκάθαρο «χάρτη» με τα πιο πιθανά σημεία. Και ίσως, κάπου ανάμεσα σε αυτούς τους μακρινούς κόσμους, να κρύβεται η απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ανθρωπότητας.