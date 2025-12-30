Το 2025 ήταν μια καθοριστική χρονιά για την κβαντική τεχνολογία, η οποία άρχισε να μετατοπίζεται από το στάδιο της υπόσχεσης προς την πρακτική εφαρμογή.

Η χρονιά δεν ξεχώρισε για ένα μεμονωμένο επίτευγμα, αλλά για μια σειρά από σταδιακά αλλά στρατηγικά βήματα προόδου σε υλικό, λογισμικό, επικοινωνίες και πολιτικές υποδομές, καθιστώντας την κβαντική τεχνολογία πιο ώριμη για εφαρμογή και λιγότερο θεωρητική. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα μέσα στο 2025 ήταν η ωρίμανση του κβαντικού υλικού. Ο αριθμός των qubit (στοιχειώδης μονάδα κβαντικής πληροφορίας) συνέχισε να αυξάνεται, αλλά το πιο σημαντικό, τα ποσοστά σφάλματος μειώθηκαν και η σταθερότητα του συστήματος βελτιώθηκε. Οι εταιρείες και τα ερευνητικά εργαστήρια επικεντρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό στον μετριασμό των σφαλμάτων, στα καλύτερα ηλεκτρονικά ελέγχου και στις κλιμακούμενες αρχιτεκτονικές αντί απλώς στους ακατέργαστους αριθμούς qubit. Πολλαπλές προσεγγίσεις, υπεραγώγιμα παγιδευμένα ιόντα, φωτονική και ουδέτερα άτομα υπέδειξαν αξιόπιστες οδούς προς τα εμπρός, ενισχύοντας την ιδέα ότι ο τομέας συγκλίνει σε λύσεις και όχι σε αδιέξοδα.

Μαθηματικοί στις ΗΠΑ μετατρέπουν «άχρηστα» μαθηματικά σε σημαντικό πλεονέκτημα για κβαντικούς υπολογιστές

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας αξιοποίησαν μια μέχρι πρότινος παραμελημένη μαθηματική δομή, για να αντιμετωπίσουν την ευαισθησία των κβαντικών υπολογιστών σε σφάλματα. Η προσέγγιση βασίζεται στην κωδικοποίηση κβαντικών πληροφοριών στις γεωμετρικές ιδιότητες εξωτικών σωματιδίων γνωστών ως anyons, που εκτιμάται ότι είναι πιο ανθεκτικά στον θόρυβο και στην παρεμβολή από τα παραδοσιακά κβαντικά bits (qubits).

Πρώτος κβαντικός υπολογιστής με τυπικά τσιπ σιλικόνης ξεκινά λειτουργία

Η startup Quantum Motion με έδρα το Λονδίνο έθεσε σε λειτουργία στο UK National Quantum Computing Centre (NQCC) τον πρώτο πλήρως λειτουργικό κβαντικό υπολογιστή που κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την τυπική τεχνολογία κατασκευής των ημιαγωγών, δηλαδή τη συμπληρωματική διαδικασία μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού CMOS, που χρησιμοποιείται στους συμβατικούς υπολογιστές. Αυτή η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη κλιμάκωση και ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας, όπως ενδεικτικά είναι η κατασκευή κρυοηλεκτρονικών που συνδέουν qubits με κυκλώματα ελέγχου που λειτουργούν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Αμερικανικός κβαντικός υπολογιστής λύνει πρόβλημα εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από έναν υπερυπολογιστή

Η D-Wave Quantum Inc., με έδρα την Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι ο κβαντικός υπολογιστής της Advantage 2 έλυσε ένα πρακτικό, χρήσιμο πρόβλημα με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα απαιτούταν ακόμη και από τους ταχύτερους υπερυπολογιστές του κόσμου. Το αποτέλεσμα έχει επικυρωθεί μέσω δημοσίευσης σε υψηλού κύρους επιστημονικό περιοδικό.

Λύθηκε μαθηματικό πρόβλημα ενός αιώνα με κβαντική υπολογιστική

Μια ομάδα ερευνητών χρησιμοποίησε κβαντικούς αλγορίθμους για να λύσει ένα πολύπλοκο, αιώνιο πρόβλημα που είχε αντισταθεί ακόμη και στους πιο ισχυρούς συμβατικούς υπερυπολογιστές. Το επίτευγμα έχει άμεσες εφαρμογές στη φυσική σωματιδίων, στην επιστήμη υλικών και στη μετάδοση δεδομένων, με δημοσίευση στο Physical Review Letters. Η εργασία διεξήχθη από τον Martín Larocca, επιστήμονα στο Εθνικό Εργαστήριο Los Alamos και τον Vojtěch Havlíček, ερευνητή στην IBM.

Η «Έναστρη Νύχτα» του Van Gogh εμπνέει ανακάλυψη νέας κβαντικής δίνης

Μια επιστημονική μελέτη αποκάλυψε για πρώτη φορά την εμφάνιση της λεγόμενης «Kelvin–Helmholtz Instability» (KHI) σε κβαντικό ρευστό. Αυτή η αστάθεια παράγει εξωτικά μοτίβα στροβίλου γνωστά ως εκκεντρικά κλασματικά σκυρμιόνια (eccentric fractional skyrmions) των οποίων οι ημισεληνοειδής δομές μοιάζουν με το φεγγάρι στο αριστούργημα του Vincent van Gogh «Έναστρη Νύχτα».

Ιάπωνες ερευνητές αξιοποιούν την κβαντική εμπλοκή για να βελτιώσουν τη στάση των ρομποτ

Ερευνητές από το Shibaura Institute of Technology, το Waseda University και την Fujitsu ανέπτυξαν μια νέα μέθοδο που χρησιμοποιεί κβαντική εμπλοκή για την αποτελεσματικότερη και πιο ομαλή κίνηση των ρομπότ. Η τεχνική αντιμετωπίζει την πολύπλοκη «αντίστροφη κινηματική» (inverse kinematics) και βελτιώνει τον υπολογισμό των κινήσεων σε συστήματα με πολλούς αρμούς.

Το MIT σπάει ρεκόρ πιστότητας με 99,998% σε κβαντικό bit

Ερευνητές στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) χρησιμοποίησαν δύο νέες τεχνικές ελέγχου για να επιτύχουν ρεκόρ πιστότητας 99,998% σε μοναδικό κβαντικό bit (single-qubit fidelity) με χρήση υπεραγώγιμου qubit τύπου fluxonium. Αυτό το επίπεδο πιστότητας αποτελεί σημαντικό βήμα προς την πρακτική εφαρμογή αξιόπιστων κβαντικών υπολογιστών.

Αποτιμώντας την πρόοδο του 2025

Η χρονιά 2025 δεν ήταν απλά γεμάτη ειδήσεις για την κβαντική τεχνολογία, ήταν μια περίοδος στρατηγικής ωρίμανσης και διεθνούς ανταγωνισμού. Παρά τα υπαρκτά εμπόδια όπως το κόστος και η κλιμάκωση, η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται ο κλάδος αφήνει να εννοηθεί πως τα πιο επιτυχημένα χρόνια βρίσκονται μπροστά.

