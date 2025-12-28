Το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΗΕ δημοσίευσε τη λίστα «Quantum 100» για να τιμήσει διεθνείς προσωπικότητες που προωθούν την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της κοινότητας στην κβαντική επιστήμη.

Το 2025 ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ και την UNESCO ως το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (International Year of Quantum Science and Technology, IYQ), προς τιμή των 100 χρόνων από τη θεμελίωση της Κβαντικής Θεωρίας.

Λίγο πριν την εκπνοή του χρόνου το IYQ δημοσίευσε τη λίστα “Quantum 100” για να τιμήσει 100 προσωπικότητες από όλο τον πλανήτη που προωθούν την έρευνα, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη της κοινότητας στο πεδίο της κβαντικής επιστήμης.

Περισσότερες από 400 υποψηφιότητες υποβλήθηκαν από πέντε ηπείρους, καλύπτοντας τομείς όπως η ακαδημαϊκή έρευνα, η βιομηχανία, η πολιτική, η εκπαίδευση και η δημοσιογραφία. Από αυτές επιλέχθηκαν οι 100 που αντιπροσωπεύουν ένα πλούσιο φάσμα συνεισφορών από διαφορετικές χώρες και υπόβαθρα και που συμβάλλουν συλλογικά στην προώθηση της κβαντικής επιστήμης παγκοσμίως.

Η λίστα περιλαμβάνει άτομα σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους, από φοιτητές και εκπαιδευτικούς μέχρι ερευνητές, μηχανικούς, δημοσιογράφους, υπεύθυνους πολιτικής και άλλους επαγγελματίες. Η λίστα αναδεικνύει το ότι η πρόοδος στον κβαντικό τομέα δεν προέρχεται αποκλειστικά από τη βασική έρευνα, αλλά και από τη διδασκαλία, τη συνεργασία, τη δημιουργία κοινότητας και τη διάχυση γνώσης.

«Ενώ το 2025 η επιστήμη και η τεχνολογία της κβαντικής πληροφορίας ήρθαν στο προσκήνιο της παγκόσμιας ατζέντας, η πρόοδός της θα είναι περιορισμένη χωρίς τη διεθνή συνεργασία, την εκπαίδευση, την υπεύθυνη καινοτομία και την ισχυρή κβαντική έρευνα και ανάπτυξη που εκτείνεται από τον ακαδημαϊκό χώρο ως τη βιομηχανία. Το Quantum 100 παρουσιάζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι συμβάλλουν και προωθούν αυτόν τον τομέα παγκοσμίως, καθώς και τη σημασία της παροχής ευκαιριών σε επίδοξους επαγγελματίες και επιστήμονες», αναφέρεται στον ιστότοπο τoυ IYQ.

Η λίστα του Quantum 100 επιλέχθηκε από μέλη της επιτροπής καθοδήγησης (steering committee) και του παγκόσμιου γραφείου συντονισμού του IYQ, δηλαδή από εκπροσώπους των Ιδρυτικών Εταίρων του IYQ καθώς και από ηγέτες από πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες, κυβερνήσεις και τη βιομηχανία σε όλο τον κόσμο.

«Ήταν προνόμιο να μελετήσω τις υποψηφιότητες για το Quantum 100 και να μάθω για τόσους πολλούς αφοσιωμένους, εμπνευσμένους και υποστηρικτικούς επαγγελματίες που προσφέρουν τόσα πολλά στην κβαντική επιστήμη και τεχνολογία», δήλωσε ο Andrew Forbes, Διακεκριμένος Καθηγητής στη Σχολή Φυσικής του Πανεπιστημίου Witwatersrand (Νότια Αφρική) και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του IYQ.

«Οι ποικίλες απόψεις, η εμπειρία και το υπόβαθρό τους αντικατοπτρίζουν το εύρος των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προώθηση αυτού του τομέα και διασφαλίζουν ότι τα επόμενα 100 χρόνια της κβαντικής επιστήμης θα είναι εξίσου αποτελεσματικά με τα πρώτα», προσθέτει.

Η πλήρης λίστα των 100 προσώπων δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του IYQ, όπου τα επιτεύγματα και οι συνεισφορές του κάθε τιμώμενου προσώπου παρουσιάζονται σε επιμέρους σελίδες. Η πρωτοβουλία επιδιώκει όχι μόνο να τιμήσει, αλλά και να εμπνεύσει την επόμενη γενιά ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την κβαντική επιστήμη.

«Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε επίσης να τιμήσουμε την κληρονομιά και τον αντίκτυπο του Καθηγητή Raymond Laflamme, ο οποίος δυστυχώς απεβίωσε νωρίτερα φέτος και είχε προταθεί για το Quantum 100. Ο Laflamme ήταν πρωτοπόρος στην κβαντική επιστήμη και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος κβαντικής έρευνας στον Καναδά», σημειώνεται στον ιστότοπο του IYQ.