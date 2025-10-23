Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι οι πορτοκαλί γάτες δεν ξεχωρίζουν μόνο για το έντονο τρίχωμά τους και την... απρόβλεπτη προσωπικότητά τους, αλλά είναι και γενετικά διαφορετικές από όλα τα άλλα θηλαστικά.

Αν έχεις περάσει έστω και λίγο χρόνο με μια πορτοκαλί γάτα, ήδη ξέρεις ότι πολλές από αυτές τείνουν να είναι λίγο... διαφορετικές από τις υπόλοιπες.

Όχι μόνο στο χρώμα του τριχώματός τους, αλλά και στη συμπεριφορά τους. Μερικές φορές, οι πορτοκαλί γάτες είναι απλώς καθαρό χάος!

Τώρα, γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται απλώς για θεωρία - μια νέα επιστημονική μελέτη απέδειξε ότι οι πορτοκαλί γάτες είναι στην πραγματικότητα γενετικά διαφορετικές - και μάλιστα από όλα τα άλλα θηλαστικά.

Στις 19 Οκτωβρίου, το ZME Science ανέφερε ότι ο γενετιστής του Στάνφορντ, Κρις Κέιλιν, παρατήρησε ότι είναι ασυνήθιστο το γεγονός πως το 80% των πορτοκαλί γατών είναι αρσενικές, και θέλησε να ανακαλύψει το γιατί. Στη διαδικασία αυτή, κατέληξε να διαπιστώσει ότι η γονιδιακή μετάλλαξη που προκαλεί το πορτοκαλί τρίχωμα στις γάτες είναι στην πραγματικότητα διαφορετική από εκείνη που υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό.

«Η πορτοκαλί μετάλλαξη επηρεάζει ένα γονίδιο στο Χ χρωμόσωμα. Στα θηλαστικά, τα αρσενικά έχουν ένα μόνο Χ χρωμόσωμα και επομένως ένα αντίγραφο του πορτοκαλί γονιδίου, ενώ τα θηλυκά έχουν δύο Χ χρωμοσώματα και δύο αντίγραφα», δήλωσε ο Κέιλιν.

Οι ερευνητές που εργάστηκαν στη μελέτη ανέλυσαν τα γονιδιώματα πορτοκαλί γατών και ανακάλυψαν ότι υπάρχει μια έλλειψη (deletion) στο Χ χρωμόσωμα, η οποία προκαλεί την ενεργοποίηση ενός γονιδίου που ονομάζεται Arhgap36 στα κύτταρα της χρωστικής.

Αν και αυτό το γονίδιο δεν έχει καμία σχέση με το χρώμα του τριχώματος σε κανένα άλλο είδος ζώου, όταν ενεργοποιείται στις γάτες, αλλάζει τη διαδρομή παραγωγής της χρωστικής στο τρίχωμα, με αποτέλεσμα το χαρακτηριστικό πορτοκαλί χρώμα.

Αν και πολλοί λάτρεις των γατών εδώ και χρόνια υποψιάζονται ότι το πορτοκαλί τρίχωμα συνδέεται με πιο άγρια ή ζωηρή προσωπικότητα, ο Κέιλιν δεν έχει βρει κάτι που να το επιβεβαιώνει στην έρευνά του - αν και ούτε να το αποκλείει.

Με βάση όσα έχουμε μάθει μέχρι στιγμής, αυτή η γονιδιακή μετάλλαξη είναι «εξαιρετικά εξειδικευμένη για τα κύτταρα της χρωστικής», ωστόσο δεν έχουν εξετάσει όλους τους ιστούς του σώματος μιας πορτοκαλί γάτας, επομένως η εξήγηση για την προσωπικότητά τους παραμένει μυστήριο.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να υπάρχει μεταβολή της έκφρασης του γονιδίου σε κάποιον ιστό που δεν έχουμε εξετάσει και που θα μπορούσε να επηρεάζει τη συμπεριφορά», εξήγησε ο Κέιλιν.

Πηγή: Parade Pets