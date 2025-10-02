Η σπουδαία επιστήμονας, η οποία μετέτρεψε την παιδική της αγάπη για τα πρωτεύοντα θηλαστικά σε μια δια βίου αναζήτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, πέθανε χθες σε ηλικία 91 ετών.

Η Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια ενώ βρισκόταν στην Καλιφόρνια σε περιοδεία δίνοντας ομιλίες, ανέφερε το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι ανακαλύψεις της Δρα Γκούντολ έφεραν επανάσταση στην επιστήμη και ήταν μια ακούραστη υποστηρίκτρια της προστασίας και της αποκατάστασης του φυσικού μας κόσμου»

Η πρωτευοντολόγος που έγινε οικολόγος μετέτρεψε την αγάπη της για την άγρια ​​ζωή σε μια δια βίου εκστρατεία που την οδήγησε από ένα παραθαλάσσιο αγγλικό χωριό στην Αφρική και στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει καλύτερα τους χιμπατζήδες,καθώς και τον ρόλο που διαδραματίζουν οι άνθρωποι στην προστασία του οικοτόπου τους και της υγείας του πλανήτη συνολικά.

Πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας τη δεκαετία του 1960, όσο και για το έργο της που μελετούσε τη συμπεριφορά των πρωτευόντων θηλαστικών, άνοιξε το δρόμο σε άλλες γυναίκες να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Επίσης τράβηξε την προσοχή του κοινού για την άγρια ​​φύση και συνεργαζόμενη με την National Geographic Society έφερε τους αγαπημένους της χιμπατζήδες στη ζωή των ανθρώπων μέσω ταινιών, τηλεόρασης και περιοδικών.

Ανέστρεψε τα επιστημονικά πρότυπα της εποχής δίνοντας στους χιμπατζήδες ονόματα αντί για αριθμούς, παρατηρώντας τις ξεχωριστές προσωπικότητές τους και ενσωματώνοντας τις οικογενειακές τους σχέσεις και τα συναισθήματά τους στο έργο της. Διαπίστωσε επίσης ότι, όπως και οι άνθρωποι, οι χιμπατζήδες χρησιμοποιούν εργαλεία.

«Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει μια σαφής γραμμή που να χωρίζει τους ανθρώπους από το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο», είπε σε μια ομιλία της στο TED το 2002.

Καθώς η καριέρα της εξελισσόταν, μετατόπισε τον ερευνητικό φακό της από τα πρωτεύοντα στην υπεράσπιση του κλίματος, αφού έγινε μάρτυρας εκτεταμένης καταστροφής των οικοτόπων, προτρέποντας τον κόσμο να λάβει γρήγορα και επείγοντα μέτρα για την κλιματική αλλαγή.

«Ξεχνάμε ότι είμαστε μέρος του φυσικού κόσμου», δήλωσε στο CNN το 2020. «Υπάρχει ακόμα ένα χρονικό περιθώριο».

Το 2003 ανακηρύχθηκε Ντάμα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και το 2025 έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας των ΗΠΑ.

Γεννημένη στο Λονδίνο το 1934 και μεγαλώνοντας στο Μπόρνμουθ, στη νότια ακτή της Αγγλίας, η Γκούντολ ονειρευόταν από καιρό να ζήσει ανάμεσα σε άγρια ​​ζώα. Άφησε τα όνειρά της στην άκρη αφού τελείωσε το σχολείο, μη μπορώντας να αντέξει τα έξοδα του πανεπιστημίου. Εργάστηκε ως γραμματέας και στη συνέχεια σε μια κινηματογραφική εταιρεία, μέχρι που η πρόσκληση ενός φίλου να επισκεφθεί την Κένυα έφερε τη ζούγκλα και τους κατοίκους της κοντά της.

Αφού μάζεψε χρήματα για το ταξίδι, η Γκούντολ έφτασε με βάρκα στην Ανατολική Αφρική το 1957. Εκεί, μια συνάντηση με τον διάσημο ανθρωπολόγο και παλαιοντολόγο Δρ. Λούις Λίκι και τη σύζυγό του αρχαιολόγο Μαίρη Λίκι, την έβαλε σε τροχιά να εργαστεί με πρωτεύοντα θηλαστικά.

Υπό την καθοδήγηση του Leakey, η Goodall ίδρυσε το Καταφύγιο Χιμπατζήδων του Ρεύματος Gombe, το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Κέντρο Έρευνας Ρεύματος Gombe, κοντά στη λίμνη Tanganyika στη σημερινή Τανζανία. Εκεί ανακάλυψε ότι οι χιμπατζήδες έτρωγαν κρέας, μάχονταν σκληρά και, ίσως το πιο σημαντικό, κατασκεύαζαν εργαλεία για να τρώνε τερμίτες.

«Τώρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του εργαλείου, να επαναπροσδιορίσουμε τον άνθρωπο ή να αποδεχτούμε τους χιμπατζήδες ως ανθρώπους», είπε ο Leakey για την ανακάλυψη.

Αν και τελικά σταμάτησε την έρευνά της για να αποκτήσει διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, η Γκούντολ παρέμεινε στη ζούγκλα για χρόνια. Ο πρώτος της σύζυγος και συνεργάτης ήταν ο εικονολήπτης άγριας ζωής Χιούγκο βαν Λάικ.

Μέσα από την κάλυψη του National Geographic, οι χιμπατζήδες στο Γκόμπ Στριμ σύντομα έγιναν γνωστά ονόματα - πιο γνωστός ήταν ένας που η Γκούντολ τον αποκαλούσε Ντέιβιντ Γκριζογένη για την ασημένια λωρίδα μαλλιών του.

Ωστόσο, σχεδόν τριάντα χρόνια μετά την πρώτη άφιξή της στην Αφρική, η Γκούντολ είπε ότι συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να στηρίξει ή να προστατεύσει τους χιμπατζήδες χωρίς να ασχοληθεί με την τρομερή εξαφάνιση του οικοτόπου τους. Συνειδητοποίησε είπε, ότι θα έπρεπε να κοιτάξει πέρα ​​από το Γκόμπε, να εγκαταλείψει τη ζούγκλα και να αναλάβει έναν ευρύτερο παγκόσμιο ρόλο ως οικολόγος.

Το 1977, ίδρυσε το Ινστιτούτο Τζέιν Γκούντολ, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό με στόχο την υποστήριξη της έρευνας στο Γκόμπε, καθώς και των προσπαθειών διατήρησης και ανάπτυξης σε όλη την Αφρική. Έκτοτε, το έργο του επεκτάθηκε παγκοσμίως περιλαμβάνοντας περιβαλλοντική εκπαίδευση και ακτιβισμό.

Ταξίδευε κατά μέσο όρο 300 ημέρες το χρόνο για να συναντηθεί με τοπικούς αξιωματούχους σε χώρες σε όλο τον κόσμο και να μιλήσει με κοινοτικές και σχολικές ομάδες. Συνέχισε τις περιοδείες μέχρι το τέλος της ζωής της, μιλώντας στην Εβδομάδα Κλίματος στη Νέα Υόρκη μόλις την περασμένη εβδομάδα.

Ως παραγωγική συγγραφέας δημοσίευσε περισσότερα από 30 βιβλία με τις παρατηρήσεις της, συμπεριλαμβανομένου του μπεστ σέλερ του 1999 «Reason For Hope: A Spiritual Journey», καθώς και δώδεκα βιβλίων που απευθύνονται σε παιδιά.

Η Γκούντολ είπε ότι ποτέ δεν αμφέβαλε για την ανθεκτικότητα του πλανήτη ή την ανθρώπινη ικανότητα να ξεπεράσει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

«Ναι, υπάρχει ελπίδα... Είναι στα χέρια μας, είναι στα χέρια σας και στα δικά μου χέρια και στα χέρια των παιδιών μας. Εξαρτάται πραγματικά από εμάς», είπε το 2002, προτρέποντας τους ανθρώπους να «αφήσουν το ελαφρύτερο δυνατό οικολογικό αποτύπωμα».