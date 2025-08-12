Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Το 2023, ο μέσος όρος των χρόνων υγιούς ζωής από τη γέννηση στην ΕΕ ήταν 63,1 έτη, με τις γυναίκες να αναμένουν 63,3 χρόνια και τους άνδρες 62,8 χρόνια. Οι «χρόνια υγιούς ζωής» αναφέρονται σε εκείνα τα χρόνια χωρίς περιορισμούς δραστηριοτήτων και αντιπροσωπεύουν το 75% και το 80% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι άνδρες, παρόλο που έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής, τείνουν να περνούν μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της μικρότερης ζωής χωρίς περιορισμούς.

Η ζωή των γυναικών στην ΕΕ έχει κατά μέσο όρο προσδόκιμο ζωής 5,3 χρόνια μεγαλύτερο από αυτή των ανδρών (84,0 έτη σε σχέση με 78,7 έτη). Όμως, το ποσοστό των χρόνων χωρίς περιορισμούς δραστηριοτήτων είναι υψηλότερο για τους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι απολαμβάνουν περισσότερο χρόνο υγιούς ζωής σε σχέση με τη συνολική τους διάρκεια ζωής.

Σε επίπεδο χωρών, μόλις 9 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Η Μάλτα κατέχει την πρωτοκαθεδρία, με 71,7 χρόνια υγιούς ζωής για τους άνδρες, ακολουθούμενη από την Ιταλία (68,5 χρόνια) και τη Σουηδία (67,2 χρόνια), ενώ οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι η Λετονία (51,2 χρόνια), η Εσθονία (56,5 χρόνια) και η Σλοβακία (56,8 χρόνια).

Για τις γυναίκες, η Μάλτα καταγράφει επίσης την υψηλότερη μέση διάρκεια υγιούς ζωής με 71,1 χρόνια, μπροστά από τη Βουλγαρία (71,0 χρόνια) και την Ιταλία (69,6 χρόνια). Αντίθετα, η Λετονία είχε την χαμηλότερη μέση διάρκεια υγιούς ζωής για γυναίκες (54,3 χρόνια), ακολουθούμενη από τη Δανία (55,4 χρόνια) και τη Φινλανδία (55,9 χρόνια).