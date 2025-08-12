Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιστήμη

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι
Πόσα χρόνια υγιούς ζωής μπορούν να αναμένουν οι πολίτες της ΕΕ; Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευωπαίοι.

Το 2023, ο μέσος όρος των χρόνων υγιούς ζωής από τη γέννηση στην ΕΕ ήταν 63,1 έτη, με τις γυναίκες να αναμένουν 63,3 χρόνια και τους άνδρες 62,8 χρόνια. Οι «χρόνια υγιούς ζωής» αναφέρονται σε εκείνα τα χρόνια χωρίς περιορισμούς δραστηριοτήτων και αντιπροσωπεύουν το 75% και το 80% του συνολικού προσδόκιμου ζωής για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι άνδρες, παρόλο που έχουν μικρότερο προσδόκιμο ζωής, τείνουν να περνούν μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της μικρότερης ζωής χωρίς περιορισμούς.

Η ζωή των γυναικών στην ΕΕ έχει κατά μέσο όρο προσδόκιμο ζωής 5,3 χρόνια μεγαλύτερο από αυτή των ανδρών (84,0 έτη σε σχέση με 78,7 έτη). Όμως, το ποσοστό των χρόνων χωρίς περιορισμούς δραστηριοτήτων είναι υψηλότερο για τους άνδρες, πράγμα που σημαίνει ότι απολαμβάνουν περισσότερο χρόνο υγιούς ζωής σε σχέση με τη συνολική τους διάρκεια ζωής.

Σε επίπεδο χωρών, μόλις 9 χώρες της ΕΕ κατέγραψαν περισσότερα χρόνια υγιούς ζωής για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Η Μάλτα κατέχει την πρωτοκαθεδρία, με 71,7 χρόνια υγιούς ζωής για τους άνδρες, ακολουθούμενη από την Ιταλία (68,5 χρόνια) και τη Σουηδία (67,2 χρόνια), ενώ οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά είναι η Λετονία (51,2 χρόνια), η Εσθονία (56,5 χρόνια) και η Σλοβακία (56,8 χρόνια).

Για τις γυναίκες, η Μάλτα καταγράφει επίσης την υψηλότερη μέση διάρκεια υγιούς ζωής με 71,1 χρόνια, μπροστά από τη Βουλγαρία (71,0 χρόνια) και την Ιταλία (69,6 χρόνια). Αντίθετα, η Λετονία είχε την χαμηλότερη μέση διάρκεια υγιούς ζωής για γυναίκες (54,3 χρόνια), ακολουθούμενη από τη Δανία (55,4 χρόνια) και τη Φινλανδία (55,9 χρόνια).

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα δοθούν επιστροφές εισφορών τον Σεπτέμβριο

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Οι πιο άτυχοι παραθεριστές

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Σιωπή για τον ΔΕΔΔΗΕ

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Νέες τιμές για άδειες κυνηγιού: Από 10 έως 150 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και τη διάρκεια

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Μακροζωΐα: Πόσα χρόνια ζουν τελικά οι Ευρωπαίοι

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Τσακωμούς στις πολυκατοικίες έφερε η πιστοποίηση των ασανσέρ - Στη μέση οι διαχειριστές

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Καρδιά: Τα 6 σημάδια που μπορεί να φανερώνουν πως δεν λειτουργεί σωστά

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Οι 5 «χρυσοί» κανόνες για να αποφύγετε την τροφική δηλητηρίαση

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Δροσιστική σαλάτα με παντζάρι, καρύδια και φέτα - Συνταγή

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

Μακροζωία: Θα εκπλαγείς από το πόσα λεπτά περπάτημα αρκούν

Μακροζωία: Θα εκπλαγείς από το πόσα λεπτά περπάτημα αρκούν

Υγεία
Οι 4 απλοί κανόνες διατροφής που χρειάζεστε για να είστε σε φόρμα και να έχετε μακροζωία

Οι 4 απλοί κανόνες διατροφής που χρειάζεστε για να είστε σε φόρμα και να έχετε μακροζωία

Υγεία
Αυτό είναι το περπάτημα που «σώζει» ζωές και χαρίζει μακροζωία

Αυτό είναι το περπάτημα που «σώζει» ζωές και χαρίζει μακροζωία

Υγεία
Μακροζωία: Ένα ακόμη «μυστικό» για τον τόπο που είναι το σπίτι μας

Μακροζωία: Ένα ακόμη «μυστικό» για τον τόπο που είναι το σπίτι μας

Υγεία

NETWORK

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

Τζένιφερ Λόπεζ: Τι τρώει κάθε μεσημέρι και βράδυ για να παραμένει fit και λαμπερή στα 56 της

healthstat.gr
Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

Η καλύτερη άσκηση για να χάσετε το λίπος της κοιλιάς, σύμφωνα με το British Heart Foundation

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

Γιάννης Τριήρης: Ο ελέφαντας στο δωμάτιο στην παγωμένη Αλάσκα

ienergeia.gr
«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

«Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Αύγουστο 2025

ienergeia.gr
Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

Αβοκάντο: 6 σπουδαίοι λόγοι να το βάλετε στη διατροφή σας

healthstat.gr
Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων σχολικών κτιρίων Δήμου Νίκαιας - Αγ.Ι. Ρέντη

ienergeia.gr
Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

Προπόνηση με αλτήρες: 5 Ασκήσεις για πόδια και γλουτούς

healthstat.gr
Φαραντούρης: ΑΟΖ Ώρα μηδέν. Ελλάδα-Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα σε χάραξη ΑΟΖ

Φαραντούρης: ΑΟΖ Ώρα μηδέν. Ελλάδα-Κύπρος να προχωρήσουν άμεσα σε χάραξη ΑΟΖ

ienergeia.gr