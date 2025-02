Θέλετε να βοηθήσετε τη NASA να κάνει ανακαλύψεις;

Η NASA τροφοδοτεί ένα συναρπαστικό μέλλον για την επιστήμη των πολιτών χρηματοδοτώντας 25 νέα έργα σε διάφορους τομείς, από την αστροφυσική έως τις επιστήμες της γη.

Η NASA παρέχει σταθερά ισχυρή υποστήριξη σε ερευνητικά έργα που ενσωματώνουν την επιστήμη των πολιτών και το 2025 δεν αναμένεται να σπάσει αυτή την παράδοση. Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ανακοίνωσε πρόσφατα τα επιλεγμένα έργα της για χρηματοδότηση και αναμένει «νέα αποτελέσματα από το 2025 και μετά».

Η NASA επέλεξε 25 επιστημονικές προτάσεις πολιτών που θα λάβουν ερευνητικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της υπηρεσίας τον περασμένο Ιανουάριο. «Μερικά από αυτά θα οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες για το κοινό, ενώ άλλα θα χρησιμοποιήσουν αποτελέσματα από προηγούμενα έργα επιστήμης των πολιτών ή θα αναπτύξουν νέα εργαλεία», δήλωσε η NASA.

Αυτά τα έργα δίνουν τη δυνατότητα στο κοινό να συνεισφέρει σε πρωτοποριακή έρευνα, όπως χαρτογράφηση σεληνιακών κρατήρων, πρόβλεψη ηλιακών ανέμων και παρακολούθηση περιβαλλοντικών αλλαγών στη Γη. Με πρόσφατες διακρίσεις και σημαντικές ανακαλύψεις, η επιστημονική κοινότητα πολιτών της NASA πρόκειται να ωθήσει περαιτέρω τα όρια της εξερεύνησης τα επόμενα χρόνια.

Πέρυσι, η επιστημονική κοινότητα πολιτών της NASA είδε ένα βραβείο από τον Λευκό Οίκο, ένα από το Division of Planetary Sciences και ένα από την American Astronomical Society. Οι ομάδες πολιτών-επιστημόνων δημοσίευσαν δύο εργασίες στο έγκριτο περιοδικό Nature , μία για μια πλανητική συντριβή και μία για έναν μακρινό κόσμο που φαίνεται να έχει σέλας. Το 2024 ήταν μια «παραγωγική» χρονιά με 5000 κομήτες , δύο ηλιακές εκλείψεις και πολλά σπασμένα ρεκόρ.

Οι επιχορηγήσεις προορίζονται για έργα στο πλαίσιο τριών επιστημονικών προγραμμάτων της NASA για τους πολίτες. Το πρώτο πρόγραμμα, το Citizen Science Seed Funding Program (CSSFP) , επιδιώκει να «διευρύνει τη δεξαμενή των επιστημόνων» που χρησιμοποιούν τεχνικές επιστήμης των πολιτών. Η NASA επέλεξε εννέα νέες έρευνες στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, στα πεδία της αστροφυσικής, της πλανητικής επιστήμης και της ηλιοφυσικής.

Έξι άλλα νέα έργα θα βρουν υποστήριξη μέσω του προγράμματος Heliophysics Citizen Science Investigations της NASA, το οποίο εστιάζει σε μεσαίας κλίμακας έργα επιστήμης πολιτών εντός του τμήματος ηλιοφυσικής της Διεύθυνσης Επιστημονικής Αποστολής της NASA.Ακόμη εννέα έργα θα υποστηριχτούν μέσω του προγράμματος Citizen Science for Earth Systems της NASA, το οποίο επιδιώκει να προωθήσει την κατανόηση της Γης ως συστήματος. Τα επιλεγμένα έργα «χρειαζόταν να επιδείξουν μια σαφή σύνδεση μεταξύ της επιστήμης των πολιτών και των συστημάτων παρατήρησης της NASA για την προώθηση της επιστημονικής αποστολής του οργανισμού για τη Γη», δήλωσε η NASA.

Για παράδειγμα, ένα από τα έργα του τμήματος ηλιοφυσικής του προγράμματος CSSFP, “High-resolution Ionospheric Imaging using Dual-Frequency Smartphones” θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για να υποστηρίξει τη μελέτη της ανώτερης ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας σήματα κινητών τηλεφώνων. Οι ηλιοφυσικοί θα χρησιμοποιήσουν τα σήματα GPS στα smartphone, ως μέσο μελέτης της ιονόσφαιρας της γης (το ιονισμένο εξωτερικό στρώμα της ατμόσφαιρας). Η ιονόσφαιρα είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της κατώτερης ατμόσφαιρας που βιώνουμε και του διαστημικού περιβάλλοντος. Είναι μια σημαντική ατμοσφαιρική περιοχή λόγω των επιπτώσεών της στη δορυφορική πλοήγηση, τις ραδιοεπικοινωνίες και τη δυναμική της τροχιάς. Το συγκεκριμένο έργο ευθυγραμμίζεται με το αναδυόμενο πρόγραμμα της NASA για τον διαστημικό καιρό.Σε ένα άλλο έργο με τίτλο: SuPerPiG Observing Grid οι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν ένα μικρό τηλεσκόπιο για να παρακολουθήσουν εξωπλανήτες και να βελτιώσουν τις γνώσεις μας για τις τροχιές τους, ενώ στο έργο: A Citizen Scientist Approach to High Resolution Geologic Mapping of Intracrater Impact Melt Deposits as a input to Numerical Models, οι πολίτες θα συνεισφέρουν στη χαρτογράφηση των σεληνιακών κρατήρων, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα πώς οι κρούσεις των μετεωριτών σμιλεύουν την επιφάνεια του φεγγαριού.

Δείτε τις περιγραφές των έργων εδώ