Παρέμβαση για συζήτηση στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου

Αναφορά στην επιπτώσεις που μπορεί να έχει το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο στους Ευρωπαίους αλιείς κάνει σε σημερινή ανακοίνωση του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλιείας, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο Ευρωβουλευτής τους ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη διπλωματία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες αλλά και τη θάλασσα ως χώρο οικονομικής δραστηριότητας, τους ανθρώπους που ζουν από την αλιεία και την ανάγκη να διασφαλιστούν η ασφάλεια και τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Με την επιστολή του ο Σάκης Αρναούτογλου ζητά:

-Να εγγραφεί το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αλιείας.

-Να κληθούν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για να παρουσιάσουν την αξιολόγηση και την αντίδραση της ΕΕ.

-Να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αλιεία, ιδιαίτερα στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης.

-Να διερευνηθεί η δυνατότητα κοινής θεσμικής πρωτοβουλίας με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

-Ο ευρωβουλευτής υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ξεκαθαρίσει από το 2019 πως το Τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτες χώρες.

Στη δήλωσή του, ο κ. Αρναούτογλου τονίζει: «Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι αλιείς δεν μπορούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες αβεβαιότητες και κινδύνους εξαιτίας αυθαίρετων διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Για τους ανθρώπους που ζουν από τη θάλασσα, δεν μιλάμε μόνο για γεωπολιτικές διαφορές και γραμμές πάνω σε χάρτες. Μιλάμε για το μεροκάματο, την ασφάλεια και το μέλλον των οικογενειών τους.

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Το Τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν μπορεί να δημιουργεί τετελεσμένα εις βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Το ζητούμενο πλέον δεν είναι να προσθέσουμε άλλη μία δήλωση καταδίκης, αλλά να περάσουμε από τα λόγια στις πράξεις. Γι’ αυτό αναλαμβάνω πρωτοβουλία στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας να συζητηθεί άμεσα το ζήτημα, να εξεταστούν οι πιθανές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή αλιεία και να υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η θάλασσα δεν μπορεί να γίνει πεδίο τετελεσμένων και οι αλιείς μας δεν μπορούν να γίνουν όμηροι γεωπολιτικών σκοπιμοτήτων. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπιστεί το Διεθνές Δίκαιο, τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της και τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη θάλασσα. Όχι μόνο με ψηφίσματα και ανακοινώσεις, αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες».