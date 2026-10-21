«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την καταδίκη μιας συμφωνίας που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, αλλά και τη συνέπεια της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής», αναφέρουν Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρά.

Με φόντο την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης και Έλενα Κουντουρα ζητούν, με ερώτησή τους προς την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες, διαφάνεια στη διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και επανεξέταση της συνεργασίας με τις λιβυκές αρχές.

«Η έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, στις 20 Οκτωβρίου 2026, δημιουργεί νέα δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο και εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σηματοδοτεί σύγκλιση των δύο αντίπαλων λιβυκών στρατοπέδων γύρω από μια συμφωνία την οποία η ίδια η ΕΕ έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει αντίθετη προς το Δίκαιο της Θάλασσας, επισημαίνοντας ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα γι' αυτά.

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να χρηματοδοτεί προγράμματα και στις δύο πλευρές της Λιβύης. Για την περίοδο 2021–2027 προβλέπονται 224 εκατ. ευρώ μέσω του NDICI–Global Europe, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκε πρόσθετη χρηματοδότηση 25 εκατ. ευρώ για συνεργασία με τις αρχές της ανατολικής Λιβύης.

Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την καταδίκη μιας συμφωνίας που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, αλλά και τη συνέπεια της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Δεν αρκεί η ΕΕ να επαναλαμβάνει τις θέσεις της για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χωρίς να αποσαφηνίζει ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει και πώς αξιοποιεί τα διπλωματικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει.

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Στην κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Ύπατη Εκπρόσωπο:

Ζητούνται συγκεκριμένες απαντήσεις για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ έναντι της Τουρκίας και της Λιβύης, για τα ποσά που έχουν δεσμευθεί και εκταμιευθεί στη δυτική και ανατολική Λιβύη, τους τελικούς αποδέκτες και την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα εάν η ΕΕ προτίθεται να επανεξετάσει τη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή συνεργασία με τις εμπλεκόμενες λιβυκές αρχές», αναφέρει η σχετική ανάρτηση της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

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