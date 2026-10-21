Όσα είπε ο Άγγελος Κορωνιός για τον Αλέξη Τσίπρα.

Τους λόγους που πήρε την απόφαση να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα ανέλυσε ο Άγγελος Κορωνιός. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Mega, ανέφερε ότι «συνάντησα έναν άνθρωπο πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ειλικρινή, με ένα όραμα που νομίζω ότι μπορεί να δώσει ελπίδα στον ελληνικό λαό. Και έτσι πήρα την απόφαση να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει τον στόχο της και να δώσουμε μια ανάσα στον ελληνικό λαό».

Όσο για το μπάσκετ, τις προπονήσεις και τον Αλέξη Τσίπρα, τόνισε ότι θα τον παρομοίαζε με τον Νίκο Γκάλη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Άγγελος Κορωνιός στη Μαρία Αστερίου και τον Ανδρέα Παπαδόπουλο.

{https://www.instagram.com/reels/Dev7jpSjFjZ/}

Δημοσιογράφος: Από την Α1 στο ματσάκι με τον Τσίπρα, πώς έγινε αυτή η μετάβαση;

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Κορωνιός: Ο ένας λόγος ήταν η καθημερινότητα των πολιτών, που την βλέπουμε όλοι, με τι ζόρι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει τα προβλήματά του, δεν μπορεί να βγάλει όχι τον μήνα, ούτε την ημέρα του. Βλέπουμε την ακρίβεια που υπάρχει παντού και το ζούμε καθημερινά όλοι. Ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για μένα, έτσι ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω και να μπορέσω να βοηθήσω όχι μόνο στα λόγια και στο ραδιόφωνο, αλλά και ενεργά μέσα από την πολιτική παράταξη την ΕΛΑΣ με τον κ. Τσίπρα και να βοηθήσω και εγώ από την πλευρά μου όσο μπορώ. Ο ένας λόγος ήταν αυτός. Και ο άλλος, ο δεύτερος λόγος, σημαντικός, ήταν για μένα η επαφή που είχα με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε πόσο καταξιωμένος πολιτικός είναι και είχε διατελέσει και πρωθυπουργός, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι συνάντησα έναν άνθρωπο πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ ειλικρινή, με ένα όραμα που νομίζω ότι μπορεί να δώσει ελπίδα στον ελληνικό λαό. Και έτσι πήρα την απόφαση να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσω όσο μπορώ για να πετύχει τον στόχο της και να δώσουμε μια ανάσα στον ελληνικό λαό.

Δημοσιογράφος: Μπάσκετ ξέρει ο πρόεδρος;

Κορωνιός: Μπάσκετ ξέρει. Εντάξει, θέλουμε λίγες προπονήσεις, αλλά νομίζω ότι το έχει.

Δημοσιογράφος: Ξέρει καλύτερα πολιτική μάλλον παρά μπάσκετ;

Κορωνιός: Πολιτική νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουμε, είναι καταξιωμένος πολιτικός.

Δημοσιογράφος 1: Με ποιον παίκτη θα τον παρομοιάζατε;

Κορωνιός: Θα τον έβαζα Νίκο Γκάλη.