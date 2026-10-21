«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ένα ψευδεπίγραφο μνημόνιο, ένα άκυρο, ανυπόστατο μνημόνιο, που ενάντια σε οποιαδήποτε διάταξη και λογική του διεθνούς δικαίου», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για ήττα, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη, η οποία δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989 για το τουρκικολιβυκό μνημόνιο και συνέχισε:

«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ένα ψευδεπίγραφο μνημόνιο, ένα άκυρο, ανυπόστατο μνημόνιο, που ενάντια σε οποιαδήποτε διάταξη και λογική του διεθνούς δικαίου, Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, που να δικαιολογούν ή να παρέχουν νόμιμη βάση για μια επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Άρα και η χθεσινή εξέλιξη δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να υπάρξει άμεση αντίδραση, αρχικώς από την ελληνική πλευρά, από το Υπουργείο Εξωτερικών με τη χθεσινή ανακοίνωση και όλες τις κινήσεις που έχουν ξεκινήσει από χθες να γίνονται προς τους εταίρους μας, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον ΟΗΕ και την αντίστοιχη αντίδραση, κοινή αντίδραση της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Αντόνιο Κόστα. Δεν ξέρω πώς «παίζουν» οι άλλοι. Εγώ θα σας πω πώς «παίζουμε», εντός εισαγωγικών, εμείς, η Ελλάδα.

Η Ελλάδα παίζει με βάση τους κανόνες, άρα κινείται στρατηγικά με βάση τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών και με την Αίγυπτο και με την Ιταλία έχει γίνει με βάση το δίκαιο της θάλασσας, με βάση το διεθνές δίκαιο. Αντίστοιχα και η απόφασή μας να επεκταθούμε στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος, ένα κράτος δικαίου και ταυτόχρονα ένα κράτος, το οποίο κάθε του κίνηση υπαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και οι δικές μας κινήσεις έχουν αποτύπωμα γιατί βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτελέσματα. Άρα, το να κάνεις κινήσεις εν είδει «πυροτεχνημάτων» μπορεί να έχει μια σημασία για το εσωτερικό σου ακροατήριο, αλλά δεν αποτυπώνεται πουθενά πέραν εσού ή στην περίπτωση, ας πούμε, της Τουρκίας με ένα μέρος της Λιβύης. Άρα, δεν είμαστε εμείς εδώ για να ερμηνεύσουμε προθέσεις, εμείς είμαστε εδώ για να πούμε τα δεδομένα και τα δεδομένα, αυτά που λέμε εμείς, δεν μας δικαιώνουν μόνο στο εσωτερικό, που δυστυχώς υπάρχουν και αντίθετες, λυπηρές, φωνές, αλλά μας δικαιώνουν στην Ευρώπη, στον ΟΗΕ και αυτό όλο αποτυπώνεται και θα αποτυπωθεί και τις επόμενες ημέρες».

Για τις αντιδράσεις Ελλάδας και Ευρώπης

«Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε πριν από λίγο αντίστοιχη αντίδραση, απάντηση σε ερώτηση της Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας της κυρίας Βόζεμπεργκ και από την Ρομπέρτα Μετσόλα. Άρα η Ευρώπη συνολικά, οι εκπρόσωποι των θεσμών της Ευρώπης, οι επικεφαλής των θεσμών της Ευρώπης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντάσσονται όχι απλώς με την ελληνική θέση, συντάσσονται με την σωστή θέση με βάση το διεθνές δίκαιο. Άρα, η θέση της Ελλάδας είναι και θέση της Ευρώπης. Και δεν είναι λόγια απλά, είναι η ουσία. Περνάει μέσα από την Ελλάδα οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο από τον ΟΗΕ, από τη Λιβύη, αυτό κρατήστε το, το ανέφερε πριν από λίγη ώρα σε συνέντευξή του ο υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως και ο δρόμος της Τουρκίας προς την Ευρώπη, περνάει μέσα από την Ελλάδα. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όσο προχωράνε σε τέτοιες ανυπόστατες και χωρίς αποτύπωμα κινήσεις, όλα αυτά συνεκτιμώνται για τη στάση, τη θέση και την αντίδραση της Ελλάδας. Θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του προγράμματος SAFE. Η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να ασκείται, κατά την άποψη της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ούτε με ψευτοπατριωτικές κορώνες, ούτε με λόγια εντυπωσιασμού, ούτε προφανώς με ιδεοληψίες, όπως συμβαίνει σε ένα άλλο μέρος του πολιτικού συστήματος της χώρας, κατά καιρούς. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με πράξεις που παράγουν αποτέλεσμα. Όταν, λοιπόν, επί 30 χρόνια η Τουρκία αναπαρήγαγε το παράνομο και ανυπόστατο casus belli ήρθε ένας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν εδόθη σχετική ευκαιρία στο πλαίσιο του προγράμματος SAFE και έθεσε σαφή όρο άρσης του casus belli, για την οποιαδήποτε συμμετοχή τρίτου κράτους στο πρόγραμμα SAFE, το μεγαλύτερο δηλαδή αμυντικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό έγινε δεκτό. Έτσι λοιπόν, αντίστοιχα με αυτή τη λογική, δηλαδή, κινήσεων που παράγουν αποτέλεσμα, θα κινηθούμε και εδώ, μετά και τη χθεσινή εξέλιξη που ξαναλέω, δεν είναι γιατί πρέπει να το πούμε για να το ακούσουμε και για να το εμπεδώσουμε εμείς, είναι γιατί είναι αυτό το οποίο ισχύει και φαίνεται ότι δικαιώνεται, από όσους θεσμικούς μιλάνε, δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Είναι μια κίνηση πυροτέχνημα».

Για το αν αυτή η κίνηση μπορεί να δημιουργήσει πιέσεις στο Μεταναστευτικό

«Παρά τις δεδομένες πιέσεις, νοτίως της Κρήτης, ειδικά την τελευταία περίοδο, εδώ έχουμε αυξομειώσεις ειδικά τους τελευταίους μήνες, τώρα είμαστε σε μια φάση κάποιας αύξησης πιέσεων, η Ελλάδα στο μεταναστευτικό, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, έχει καταφέρει να πετύχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Αν δει κανείς τα νούμερα και συγκριτικά με βάση το πότε αναλάβαμε το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν μειωθεί μεταναστευτικές ροές κατά 80%. Δεν συζητώ για το 2015- 2016, όπου εκεί οι ροές έχουν μειωθεί πολύ περισσότερο, πάνω από 90%. Σας λέω από το 2019 που αναλάβαμε εμείς, έχουμε μείωση των ροών 80%, των διαμενόντων κατακόρυφα. Σκεφτείτε ότι κάποτε μιλούσαμε για 30.000 διαμένοντες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και τώρα οι αριθμοί αυτοί έχουν πέσει κάτω από τις 3.000, άρα, έχουμε μείωση και από χρόνο σε χρόνο, δηλαδή από πέρσι, φέτος έχουμε μείωση κατά 20.000 -στις ροές αναφέρομαι τώρα, όχι στους διαμένοντες- από λίγο παραπάνω από 60, 61, 62.000 σε λίγο παραπάνω από 40, 41, 42.000. Εντούτοις, ενώ η συνολική εικόνα είναι μια εικόνα μείωσης από χρόνο σε χρόνο, γιατί έχει υπάρξει μια υποδειγματική αντιμετώπιση και στα χερσαία σύνορα και στα θαλάσσια σύνορα, ενώ, λοιπόν, η συνολική εικόνα είναι πολύ καλύτερη και σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη υποδειγματική, αν σκεφτεί κανείς και τη γεωγραφία μας και τις πιέσεις που υπάρχουν, πάντοτε τις κυβερνήσεις επί των κρίσεων τις αξιολογείς συγκριτικά. Μακάρι να μην υπήρχαν όλες αυτές οι πιέσεις, αλλά θα με τα «μακάρι» πολιτική δεν κάνεις, στην πράξη κάνεις πολιτική. Η αντιμετώπιση λοιπόν είναι οι δύο δομές που έχει προαναγγείλει το Υπουργείο, όπως ακριβώς έχει περιγράψει το σχεδιασμό, μια αντιμετώπιση που έχει το λιμενικό, το οποίο σώζει ανθρώπινες ζωές κάθε μέρα, υπάρχουν όμως και δράματα τα οποία συμβαίνουν, λόγω του ρόλου των λαθροδιακινητών και από εκεί και πέρα, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό και τα αποτελέσματα, δεν τα λέω μόνο από το 2019 σήμερα, γιατί έχει βελτιωθεί η εικόνα από πέρσι φέτος, γιατί έχουμε σταματήσει να εκπέμπουμε το μήνυμα του παράγοντα εισόδου. Εμείς κάναμε κάτι, νομοθετήθηκε κάτι από τον κ. Πλεύρη σε συνέχεια, όσων είχε πει και ο κ. Βορίδης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Θάνος ο Πλεύρης τι έκανε; Ουσιαστικά έστειλε ένα μήνυμα και στους λαθροδιακινητές αλλά και συνολικά, γιατί πώς το έστειλε αυτό, δεν το έστειλε με λόγια, νομοθετήθηκε. Το εξής πάρα πολύ απλό. Στην Ελλάδα πλέον, ένας παράνομος, παράτυπος μετανάστης, ή θα κρατείται ή θα επιστρέφει. Δεν υπάρχει δυνατότητα για κάτι διαφορετικό. Παράλληλα, τι έχει αλλάξει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και έτσι αυτό βοήθησε πέραν των επιστροφών, που προφανώς πρέπει να επιταχυνθούν, κατά το μέτρο του δυνατού, γιατί δεν είναι πάντοτε εύκολο κάτι τέτοιο, έχει αλλάξει ο τρόπος εξέτασης και ο χρόνος εξέτασης ενός αιτήματος ασύλου. Πριν από τις δικές μας παρεμβάσεις, υπήρχε ο αιτών άσυλο για δύο και τρία χρόνια. Αυτός είχε ένα de facto status νομικής προστασίας με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο που διέπει τα αιτήματα αυτά, μέχρι να εξεταστεί. Τώρα τα αιτήματα εξετάζονται δύο και τρεις φορές γρηγορότερα και απαγορεύεται δια νόμου με βάση και το διεθνές πλαίσιο, μια καταχρηστική αίτηση επανεξέτασης, γιατί πάνω σε αυτό πατούσαν κάποιες περιπτώσεις και θεωρούνταν μέχρι την οριστική εξέταση πρόσφυγες και έτσι στοιβάζονταν σε δομές. Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το ξαναλέω, δεν υπάρχουν μεγάλες κρίσεις, οι οποίες εξαφανίζονται ως δια μαγείας. Προς το παρόν, εφαρμόζουμε τα εργαλεία τα οποία έχουμε, δεν έχω ενημέρωση για κάτι περισσότερο από το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά θεωρώ, το ξαναλέω, ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση όπως είναι, δηλαδή, ναι, έχουμε κάποιες παραπάνω πιέσεις, σε ένα συγκεκριμένο σημείο νοτίως της Κρήτης, αλλά συνολικά, όταν έχεις μείωση από χρόνο σε χρόνο, ακόμα και την μεγάλη μείωση που έχεις μετά το ‘19- 20 χιλιάδες στις ροές, σημαίνει ότι η πολιτική σου αποδίδει, το ξαναλέω, δεδομένες της κρίσης και της πίεσης».

Για τις δηλώσεις Φιντάν

«Το έργο, μιλάμε για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, ένα ευρωπαϊκό έργο με τη συμμετοχή Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, άρα ένα έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός ευρωπαϊκού κράτους. Όπως είχαμε πει, το έργο θα ξεκινήσει κανονικά. Ήδη έχουν γίνει τα αιτήματα αδειοδότησης, μόνο από τις Ελληνικές Αρχές και από καμία άλλη αρχή. Άρα, αίτημα αδειοδότησης, θέμα αδείας, τίθεται μόνο και αναμένεται η έγκριση, να δούμε πώς θα εξεταστούν τα αιτήματα αυτά κατά το νόμο, από τις ελληνικές αρχές και από καμία άλλη ξένη αρχή, όπως συκοφαντικώς, ψευδώς είχε διακινηθεί κατά καιρούς από διάφορους. Αυτό το οποίο προβλέπεται με βάση και το διεθνές δίκαιο είναι η προβλεπόμενη σε κάθε τέτοιο έργο ειδοποίηση. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα αδείας, το ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Εξωτερικών, παρά μόνο οι προβλεπόμενες, για τέτοια ενεργειακά έργα, ειδοποιήσεις».

Για τις αιτιάσεις του Α. Σαμαρά

«Δεν θέλω να το προσωποποιήσω μόνο στον κύριο Σαμαρά, αλλά η λογική αντίδραση, όταν συμβαίνει κάτι παράνομο και ανυπόστατο, ειδικά όταν είσαι μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, είναι να ταχθείς με τα εθνικά συμφέροντα και το κυριότερο με το αληθές και δίκαιο, το οποίο ταυτίζεται, όπως πάντα και ισχύει για τη χώρα μας, με το διεθνές δίκαιο. Άρα, για μένα, η μόνη αντίδραση που είναι λογική και κατά τη γνώμη μου εθνικά σωστή, είναι όταν πρόκειται για κάτι παράνομο, ανυπόστατο, που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και να καλείς και εσύ, όλους τους αρμόδιους εκτός συνόρων, να καταδικάσουν μια τέτοια εξέλιξη και να συνταχθούν με το σωστό, το δίκαιο και το σωστό με βάση το διεθνές δίκαιο. Το να ακούμε δηλώσεις, οι οποίες μιλάνε για «εθνική ήττα», δικαιώνουν κάτι παράνομο και ανυπόστατο και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν βοηθάει τα εθνικά συμφέροντα. (Για το αν υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού) Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό για έναν πρώην πρωθυπουργό σε καμία περίπτωση. Δεν είπα ότι υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό, ειδικά για έναν πρώην Πρωθυπουργό, όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, αλλά και για τους προκατόχους του Κυριάκου Μητσοτάκη και θεωρώ ότι όλοι οι Πρωθυπουργοί της χώρας προσπάθησαν και κινήθηκαν όλοι στην εθνική γραμμή και υπηρέτησαν τα εθνικά συμφέροντα. Κανένας δεν κινήθηκε ενάντια στα εθνικά συμφέροντα, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός. Όμως, υπάρχουν όρια, ακόμα και στη σκληρή αντιπολίτευση και θεωρώ ότι το όριο το βασικό, το μεγαλύτερο, το κρισιμότερο είναι, όταν μιλάμε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εκεί πρέπει να μιλάμε όλοι, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας. Και εδώ η Ελλάδα, πέραν του ότι έχει καταφέρει πολλά, όσα δεν είχαν γίνει όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, έχει και με το μέρος της το Διεθνές Δίκαιο και, όπως φαίνεται, όλη την Ευρώπη και τους αρμόδιους εκτός συνόρων».

Για τις σημερινές διαδηλώσεις

«Οφείλουμε να διαχωρίσουμε μια ειρηνική διαμαρτυρία, μια διαδήλωση, όπως προβλέπει και κατοχυρώνει το Σύνταγμα, από όλα τα υπόλοιπα, στα οποία δεν ξέρω ποιος επενδύει, αλλά όποιος επενδύει σε κάτι τέτοιο που ξεφεύγει της ειρηνικής διαδήλωσης, πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει ανεκτό και δεύτερον, ότι η Ελλάδα τα έχει αφήσει αυτά πίσω της. Η Ελλάδα πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά αυτή τη λογική, η οποία άλλες φορές ξεκίνησε από τον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς ή της άκρας Αριστεράς. Άλλες φορές, απλώς, ο χώρος αυτός έκανε ότι δεν έβλεπε και βάφτιζε καταστροφές ως «δικαιολογημένη αγανάκτηση». Μην ξεχνάμε ότι από την πλατεία ξεκίνησαν κάποιοι και έφτασαν στην εξουσία και κανένα πρόβλημα δεν έλυσαν. Αντίθετα τα πολλαπλασίασαν τα προβλήματα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν εμείς τα ζήσαμε. Η Ελλάδα δεν είναι εκεί που ήταν. Η Ελλάδα πλέον δεν παίρνει μέτρα λιτότητας, αλλά κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση για να αποκαταστήσει αδικίες των προηγούμενων ετών. Δεν λέω ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα».

Για την ενδεχόμενη πολιτική εκμετάλλευση των κινητοποιήσεων και τη δήλωση του μέλους της νεολαίας της ΕΛΑΣ «και στα δικά μας»

«Κοιτάξτε, ο κύριος Λαμπρινίδης έχει μια αξία τα όσα είπε, γιατί το να εκπροσωπείς μια νεολαία, η οποία δεν υπάρχει έχει μια μικρή αξία, αλλά έχει μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι δεν υπήρχε από την πρώτη στιγμή μια καθαρή θέση από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, στο οποίο έχει ενταχθεί ο κύριος Λαμπρινίδης, η οποία να λέει το εξής πάρα πολύ απλό, που είπα και εγώ χθες, σήμερα, προχθές και όλα τα κυβερνητικά στελέχη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτονόητο το δικαίωμα στη διαδήλωση και στη διαμαρτυρία, όπως προβλέπει το Σύνταγμα και προβλέπουν και οι νόμοι, αλλά απόλυτη καταδίκη σε οποιαδήποτε διάθεση βανδαλισμού ή υιοθέτησης πρακτικών που ζήσαμε στη χώρα μας τα προηγούμενα χρόνια ή είδαμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρετε το «και στα δικά μας», γιατί προφανώς αρχικώς ειπώθηκε με αυτή την χροιά, άλλο που μετά προσπάθησε και ο συγκεκριμένος κύριος να το μαζέψει και πήρε σβάρνα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα.

Όταν το λες βλέποντας τις εικόνες αυτές και μπορεί κανείς να δει τα ηχητικά και να καταλάβει, πίσω από το «και στα δικά μας» κρύβονται μαγαζάτορες, κρύβονται εργαζόμενοι, κρύβονται άνθρωποι που παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους στο κέντρο των Αθηνών. Έχει μια άρνηση ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος, είτε μιλάμε για τα Πανεπιστήμια, είτε μιλάμε για τους δρόμους, να σεβαστεί τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Αυτός ο οποίος σπάει, καίει, βανδαλίζει, κλείνει Πανεπιστήμια, εμποδίζει τους συμπολίτες του να πάνε στη δουλειά τους, δεν στρέφεται ενάντια στο σύστημα, όπως εκείνοι πιστεύουν. Άλλο αν το κάνουν κάποιες ώρες και μετά μπορεί να συνεχίζουν τη ζωή τους. Και δεν αναφέρομαι, το ξαναλέω, συλλήβδην στις διαμαρτυρίες, γιατί ζούμε και στη χώρα που «παίζει τα ρέστα της» η κοπτοραπτική. Αναφέρομαι στους επαναστάτες για την επανάσταση, χωρίς αιτίες, στους αιώνιους επαναστάτες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν μια αλλεργία στο να σεβαστούν τον Έλληνα φορολογούμενο, τον Έλληνα εργαζόμενο και θεωρούν ότι κάνουν επανάσταση, ενώ το ξαναλέω, όχι η ειρηνική διαμαρτυρία, όλα τα μπάχαλα αυτά είναι η βαθύτερη αντικοινωνική συμπεριφορά».

Για την υποχρέωση της κυβέρνησης και της Αστυνομίας να προστατεύουν επιχειρήσεις και καταστηματάρχες από βανδαλισμούς

«Αν και είμαι σχετικά νεότερος στην πολιτική από άλλους συναδέλφους μου, νομίζω ότι είναι γνωστές οι θέσεις μου και νομίζω ότι οι θέσεις αυτές είναι και οι θέσεις της παράταξης που ανήκω και δεν είναι, ενώ κάποτε είχαν χαρακτηριστεί ως ακραίες θέσεις, είναι νομίζω οι μόνες θέσεις, οι οποίες είναι συμβατές με ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Έχουμε την πιο μακρόχρονη και στέρεη Δημοκρατία τα τελευταία 52 χρόνια και συστατικό στοιχείο μιας Δημοκρατίας είναι η τήρηση των νόμων και οι κανόνες. Άρα θεωρώ ότι η εφαρμογή του νόμου αυτονοήτως δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι με οποιαδήποτε άλλη αιτίαση ή οποιοδήποτε άλλο αίτημα. Ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος που γίνεται η εφαρμογή είναι στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρησιακών, οι οποίοι προφανώς κάποιες φορές κάνουν μια στάθμιση για τον τρόπο που θα εφαρμόσουν τον νόμο, ούτως ώστε να μην επιτρέψουν σε επισπεύδοντες ή προβοκάτορες να πιαστούν από το οτιδήποτε και να δημιουργήσουν μια τεχνητή ένταση. Δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή η κοινωνία, ακόμα και ένα πολύ μεγάλο μέρος συμπολιτών μας που μπορεί να βλέπει τα θετικά, αλλά βλέπει ακόμα και πολλά προβλήματα και θέλει να διαμαρτυρηθεί είτε διαδικτυακά, είτε πηγαίνοντας σε μια διαμαρτυρία, είναι εκεί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Πέραν από παρωχημένες όλες αυτές οι ακρότητες που δικαιολογούν τους βανδαλισμούς, θεωρώ ότι είναι απολύτως παρωχημένες, αυτό το οποίο ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, που νομιμοποιείτο, ακόμα και μια κατάληψη. Σε καμία πολιτισμένη χώρα, δεν θεωρώ ότι μπορεί να δικαιολογηθεί μια παράνομη απόφαση, επειδή μπορεί να ελήφθη από μια υποτιθέμενη ή κανονική πλειοψηφία. Όλα αυτά τα οποία δικαιολογούν ακρότητες ή βανδαλισμούς τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε βιώσει στο πετσί μας, ειδικά όσοι έχουμε περάσει από δημόσια πανεπιστήμια, αλλά νομίζω ότι πλέον το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας τα έχει αφήσει πίσω της. Τώρα, στην ουσία, ναι, υπάρχει ζήτημα, υπάρχει ζήτημα σε όλη την Ευρώπη. Οι εικόνες που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη καταρρίπτουν και το αφήγημα της «ακρίβειας Μητσοτάκη». Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και στην Ελλάδα δεν υπάρχει ζήτημα. Προφανώς και υπάρχει ζήτημα και στεγαστική κρίση υπάρχει, αλλά οι μεγάλες κρίσεις, οι μεγάλες ευρωπαϊκές, οι παγκόσμιες κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται ούτε με αφορισμούς και δεν αντιμετωπίζονται ούτε με μαγικές συνταγές. Εμείς προσπαθούμε και αυτό προκύπτει και από τον προϋπολογισμό και από το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται αυτές τις ημέρες που περνάει τα μέτρα της ΔΕΘ στη Βουλή και τα κάνει νόμους του κράτους και εφαρμόζονται, ότι η Ελλάδα ακολουθεί μια αντίθετη πορεία από άλλες χώρες στην Ευρώπη».