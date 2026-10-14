Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι τα μέτρα για το επίδομα θέρμανσης δεν καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των νοικοκυριών.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους ασκεί το ΚΚΕ, με αφορμή τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει το θράσος να βαφτίζει “ανακούφιση” των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ότι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό».

Το ΚΚΕ υποστηρίζει ακόμη ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας χάνουν γρήγορα την αποτελεσματικότητά τους, εξαιτίας της συνεχιζόμενης αύξησης των τιμών. Αποδίδει την κατάσταση, μεταξύ άλλων, στα υψηλά κέρδη επιχειρηματικών ομίλων, όπως τα διυλιστήρια, στη φορολογική επιβάρυνση της ενέργειας και στην κλιμάκωση των διεθνών ενεργειακών ανταγωνισμών και στρατιωτικών συγκρούσεων.

Παράλληλα, καταλογίζει στην κυβέρνηση ευθύνη για την εμπλοκή της Ελλάδας στις διεθνείς συγκρούσεις, κάνοντας λόγο για συναίνεση και από τα υπόλοιπα κόμματα σε βασικές επιλογές της ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής.

Ο Περισσός συνδέει την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους με την ενίσχυση των εργατικών και λαϊκών διεκδικήσεων, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν να ασκήσουν μεγαλύτερη πίεση για αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική.

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Στο πλαίσιο αυτό, επαναφέρει τις προτάσεις του για κατάργηση των έμμεσων φόρων στην ενέργεια και στα καύσιμα, επιβολή πλαφόν στις τιμές και στα κέρδη των διυλιστηρίων, εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις.

Το ΚΚΕ καταλήγει ότι η ουσιαστική ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών προϋποθέτει σύγκρουση με τις πολιτικές που, κατά την εκτίμησή του, ενισχύουν την κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος του εισοδήματος των εργαζομένων.