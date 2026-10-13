Ο Τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ, Χάρης Τζήμητρας, ζητά διευκρινίσεις για τις καταγγελίες σε βάρος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Το αίτημα του Λευκού Οίκου για την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ σχολιάζει η ΕΛΑΣ, μέσω του Τομεάρχη Εξωτερικών, Χάρη Τζήμητρα, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση σχετικά με τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα.

Όπως τονίζει, οι καταγγελίες που συνδέονται με την απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σοβαρές, αφορούν την αμερικανική έννομη τάξη και θα πρέπει να διερευνηθούν από την αμερικανική δικαιοσύνη.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ στρέφει την κριτική της προς την ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει πειστικές απαντήσεις σχετικά με όσα φέρεται να είπε η κ. Γκίλφοϊλ, αλλά και για το εάν υπήρξε αντίδραση από την ελληνική πλευρά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι το ζήτημα πρέπει να διαλευκανθεί ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης.

Καταλήγοντας, ο κ. Τζήμητρας τονίζει ότι η υπόθεση Γκίλφοϊλ αναδεικνύει την ανάγκη η Ελλάδα να διατηρεί τις στρατηγικές σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας, ωστόσο, σαφείς κόκκινες γραμμές. Όπως σημειώνει, οι σχέσεις των δύο χωρών δεν πρέπει να βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου, αλλά στην αρχή του αμοιβαίου οφέλους.

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Στο πλαίσιο αυτό, ασκεί κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, κατά την οποία δεν αποτυπώθηκε στην πράξη η αρχή του αμοιβαίου οφέλους στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

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