Επίσκεψη του Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛΑΣ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Επίσκεψη Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου πραγματοποίησε ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛΑΣ, Νίκος Τριάντος, όπου είχε συνάντηση με τη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου και εκπροσώπους των δικαστικών υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, τον οποίο συνόδευσε κλιμάκιο στελεχών και τομεαρχών της ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, επίσκεψη του Τομεάρχη Υποδομών και Μεταφορών, Νίκου Τριάντου, στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης.

Ο Νίκος Τρίαντος συναντήθηκε με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κατερίνα Κοσμαδάκη, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με αντικείμενο τα σοβαρά κτηριακά και λειτουργικά προβλήματα των δικαστηρίων της πόλης, καθώς και τις προοπτικές οριστικής αντιμετώπισής τους.

Όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του Συλλόγου, το Ηράκλειο βρίσκεται στην τέταρτη θέση πανελλαδικά ως προς τον φόρτο δικαστικών υποθέσεων, ενώ οι ανάγκες έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την ενοποίηση των Ειρηνοδικείων με τα Πρωτοδικεία και τις αλλαγές στον δικαστικό χάρτη.

Παρά τον αυξημένο όγκο υποθέσεων, οι δικαστικές υπηρεσίες εξακολουθούν να στεγάζονται σε ένα παλαιό, ανεπαρκές και ιδιαίτερα επιβαρυμένο κτίριο, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες απονομής της Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δικηγορικού Συλλόγου, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στατικής επάρκειας, πυρασφάλειας και γενικότερα ασφαλούς λειτουργίας, ενώ τμήμα του κτηρίου έχει τεθεί εκτός χρήσης.

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Κατά την περιήγησή του στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου, συνοδευόμενος από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Νίκος Τρίαντος διαπίστωσε την παλαιότητα των εγκαταστάσεων, τις εκτεταμένες φθορές, τη στενότητα των χώρων και τον αποκλεισμό τμήματος του κτηρίου λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων .

«Δεν τιμά το Ηράκλειο, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας και διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Κρήτης, να στεγάζονται οι δικαστικές του υπηρεσίες σε ένα κτίριο που δεν μπορεί να καλύψει ούτε τις σύγχρονες λειτουργικές απαιτήσεις ούτε τις αναγκαίες συνθήκες ασφάλειας. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί», υπογράμμισε.

Κατά τη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η προωθούμενη μεταβατική λύση της μίσθωσης του πρώην κτηρίου του ΟΤΕ, προκειμένου, μετά τις αναγκαίες μελέτες και εργασίες προσαρμογής του, να μεταστεγαστεί εκεί σημαντικό μέρος των δικαστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, ο εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταλληλότητα του κτηρίου προς χρήση είναι περίπου 12 έως 18 μήνες.

Παράλληλα, συζητήθηκε η προοπτική κατασκευής του νέου Δικαστικού Μεγάρου στον ήδη προβλεπόμενο χώρο στην περιοχή του λιμανιού, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη δεύτερη φάση, εκείνη του ανταγωνιστικού διαλόγου, με τη συμμετοχή των προεπιλεγμένων οικονομικών φορέων.

Ο Νίκος Τρίαντος τόνισε ότι η ανέγερση του νέου, σύγχρονου Δικαστικού Μεγάρου πρέπει να παραμείνει ο οριστικός στόχος, χωρίς όμως αυτό να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την παράταση της σημερινής απαράδεκτης κατάστασης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης των δικαστικών υπηρεσιών, κατά τη συνάντηση με την πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων. Σύμφωνα με την ενημέρωσή της, τα κενά προσωπικού φτάνουν σε ορισμένες υπηρεσίες το 30% έως 40%, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να επιβαρύνονται με συνεχείς υπερωρίες, οι οποίες, όπως καταγγέλθηκε, δεν αποζημιώνονται.

«Δεν είναι αποδεκτό οι δικαστικοί υπάλληλοι, που επιτελούν ένα τόσο απαιτητικό και κρίσιμο κοινωνικό έργο, να καλούνται να καλύπτουν διαρκώς τις ελλείψεις προσωπικού με απλήρωτη υπερωριακή εργασία. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει σε ουσιαστική ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και να διασφαλίσει την πλήρη αποζημίωση της πρόσθετης εργασίας», επισήμανε.

Τρία αναγκαία βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος

Μετά τις συναντήσεις και την αυτοψία στο Δικαστικό Μέγαρο, ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛΑΣ υπογράμμισε ότι απαιτείται ένα συγκεκριμένο, δεσμευτικό σχέδιο με τρία διαδοχικά και αλληλοσυμπληρούμενα βήματα:

Πρώτον, άμεση εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων και αποκατάσταση των τεχνικών, στατικών και λειτουργικών προβλημάτων του υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου. Πρέπει να ληφθούν χωρίς καθυστέρηση όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των πολιτών, με προτεραιότητα στη στατική επάρκεια, την πυρασφάλεια και την ασφαλή λειτουργία του κτηρίου.

Δεύτερον, άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας μίσθωσης του πρώην κτηρίου του ΟΤΕ, των αναγκαίων μελετών και των εργασιών μετασκευής του, ώστε να καταστεί κατάλληλο για τη μεταστέγαση σημαντικού μέρους των δικαστικών υπηρεσιών. Η μεταστέγαση αυτή αποτελεί αναγκαία μεταβατική λύση και όχι υποκατάστατο της κατασκευής νέου Δικαστικού Μεγάρου.

Τρίτον, επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας κατασκευής του νέου Δικαστικού Μεγάρου μέσω ΣΔΙΤ, η οποία βρίσκεται σήμερα στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Απαιτείται σαφής προγραμματισμός για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, τη συμβασιοποίηση, την έναρξη των εργασιών και την παράδοση του έργου.

Για καθένα από τα τρία αυτά στάδια, το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να παρουσιάσει δημόσια:

Συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, με σαφείς ημερομηνίες και ενδιάμεσα ορόσημα.

Εγκεκριμένο προϋπολογισμό και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, με διακριτή αποτύπωση του κόστους κάθε παρέμβασης.

Σαφή καθορισμό των αρμόδιων φορέων υλοποίησης και των ευθυνών τους, ώστε να υπάρχει έλεγχος της προόδου και λογοδοσία για τυχόν καθυστερήσεις.

Η αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και η εξόφληση των οφειλόμενων υπερωριών των δικαστικών υπαλλήλων πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα, χωρίς να εξαρτώνται από την εξέλιξη των κτηριακών έργων.

«Το Ηράκλειο δεν χρειάζεται άλλες γενικές διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Χρειάζεται συγκεκριμένες αποφάσεις, εξασφαλισμένους πόρους, σαφείς ευθύνες και χρονοδιαγράμματα που θα τηρηθούν.

Η ασφαλής και αξιοπρεπής λειτουργία των δικαστηρίων δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στοιχειώδης υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες και στους ανθρώπους που υπηρετούν τη Δικαιοσύνη.

Ένα πρόβλημα που παραμένει άλυτο επί τόσα χρόνια δεν μπορεί πλέον να αγνοείται. Η σημερινή εικόνα των δικαστηρίων δεν τιμά ούτε το Ηράκλειο ούτε τη Δικαιοσύνη ούτε την Πολιτεία».