Τους λόγους της ένταξής της στην ΕΛΑΣ, την ανάγκη πολιτικής αλλαγής, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ σχολίασε η Έφη Αχτσιόγλου, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και τα φαινόμενα διαφθοράς.

Τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ενταχθεί στην ΕΛΑΣ, εστιάζοντας στην ακρίβεια, το κόστος ζωής και τα φαινόμενα διαφθοράς, εξήγησε η Έφη Αχτσιόγλου σε συνέντευξή της στον Real FM 97,8. Παράλληλα, τάχθηκε κατά της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι οι δυνάμεις που επιδιώκουν πολιτική αλλαγή θα πρέπει να συσπειρωθούν γύρω από την ΕΛΑΣ.

Οι λόγοι της ένταξης στην ΕΛΑΣ

Όπως ανέφερε η κ. Αχτσιόγλου, ο πρώτος λόγος αφορά την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των πολιτών, εξαιτίας του υψηλού κόστους ζωής.

«Ο πρώτος λόγος είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για τους πολίτες, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων αντιμετωπίζουν μία ασφυκτική οικονομική καθημερινότητα. Με το πολύ υψηλό κόστος ζωής, σε κάθε πτυχή της, από το σούπερ-μάρκετ και τα ενοίκια, μέχρι το πετρέλαιο και τους λογαριασμούς ρεύματος. Και την αδυναμία ή τη μη επιθυμία της κυβέρνησης να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος και χώρος για να συνεχίσει η ελληνική κοινωνία να ζει έτσι», υπογράμμισε.

Ως δεύτερο λόγο επικαλέστηκε τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής, κάνοντας λόγο για «νεφελώδεις διαδρομές στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος» κατά τα επτά χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η ΕΛΑΣ μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή»

Η κ. Αχτσιόγλου υποστήριξε ότι οι δύο αυτοί παράγοντες καθιστούν αναγκαία την πολιτική αλλαγή, εκτιμώντας ότι η ΕΛΑΣ είναι το κόμμα που μπορεί να την επιφέρει.

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«Οι δύο αυτοί λόγοι κάνουν αναγκαία την πολιτική αλλαγή και το κόμμα που μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή είναι η ΕΛΑΣ. Γιατί έχει πρόγραμμα και θέσεις που αντιμετωπίζουν τα καίρια ζητήματα. Γιατί θέτει εμφατικά -από την πλευρά της Αριστεράς- τον στόχο για αλλαγή διακυβέρνησης και εφαρμογή πολιτικών που αλλάζουν την καθημερινότητα των πολιτών σήμερα, όχι σε ένα απώτερο ή αόριστο μέλλον», σημείωσε.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η ΕΛΑΣ έχει καταφέρει μέσα σε τέσσερις μήνες να εδραιωθεί ως δεύτερο κόμμα και να αποτελέσει ισχυρό πόλο πολιτικής αντιπαράθεσης απέναντι στη ΝΔ.

«Η λύση είναι να συσπειρωθεί ο κόσμος στην ΕΛΑΣ και να δοθεί κυβερνητική προοπτική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί απορρίπτει τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο συνεργασίας της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ, η Έφη Αχτσιόγλου απάντησε αρνητικά, επιμένοντας στην ανάγκη συσπείρωσης των δυνάμεων γύρω από το κόμμα της.

«Η θέση μου είναι ότι το επόμενο διάστημα, αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική αλλαγή πολιτικής και βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, θα πρέπει να υποστηριχθεί η ΕΛΑΣ και να συσπειρωθούν εκεί οι διαθέσιμες δυνάμεις», δήλωσε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι αντιμετωπίζει στρατηγικό πρόβλημα λόγω της στάσης του απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει στρατηγικό πρόβλημα και αυτό είναι ότι δεν έχει ξεκάθαρη αντιπαράθεση στις θέσεις με τη ΝΔ. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι στα κρίσιμα μέτωπα η ΝΔ σωστά πράττει αυτά που πράττει», κατέληξε.