Ως «μια από τις φωνές των κοινωνικά «από κάτω» στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία», χαρακτηρίζει το ΚΚΕ τον Διονύση Χαριτόπουλο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένειά του.

Ανακοίνωση για τον θάνατο του Διονύση Χαριτόπουλου εξέδωσε το ΚΚΕ.

«Αποχαιρετούμε τον σημαντικό συγγραφέα και δοκιμιογράφο Διονύση Χαριτόπουλο, μια από τις φωνές των κοινωνικά «από κάτω» στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία.

Τρυφερός με τους απλούς ανθρώπους και δηκτικός όπου έπρεπε, ο Διονύσης Χαριτόπουλος πότισε με την αλμύρα της θάλασσας του αγαπημένου του Πειραιά, σελίδες των βιβλίων του, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξε και για πλευρές της λαϊκής εποποιίας της δεκαετίας 1940-1950. Έντονα ισχυρή και αντισυμβατική προσωπικότητα ο Διονύσης Χαριτόπουλος άφησε το δικό του διακριτό ίχνος στο λαϊκό μας πολιτισμό», αναφέρει ο Περισσός και καταλήγει: «Το ΚΚΕ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».