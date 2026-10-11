Χαρακτήρισε την κυβέρνηση, «την πιο αποτυχημένη στην Ευρώπη» στη διαχείριση του προβλήματος.

Σφοδρή κριτική στον Άκη Σκέρτσο για τις δηλώσεις του σχετικά με το στεγαστικό άσκησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση «την πιο αποτυχημένη στην Ευρώπη» στη διαχείριση του προβλήματος.

«Η στέγαση επί ημερών Μητσοτάκη έγινε πιο απρόσιτη όσο ποτέ», ανέφερε, κατηγορώντας τη ΝΔ για «προπαγάνδα».

Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για 40.000 κοινωνικές κατοικίες, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κατάργηση της Golden Visa με την κυβερνητική πολιτική.

Επέκρινε επίσης την πρόταση Μητσοτάκη για μπόνους δύο επιπλέον ορόφων σε κατασκευαστές, υποστηρίζοντας ότι ευνοεί τους μεγαλοεργολάβους. «Στις επόμενες εκλογές το στεγαστικό θα είναι κεντρικό ζήτημα», κατέληξε.

Η δήλωση Κώστα Τσουκαλά

«Ο κ. Σκέρτσος είναι παράτολμος. Κάνει ανάρτηση για το στεγαστικό ζήτημα, όταν η κυβέρνηση που εκπροσωπεί, είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στη διαχείριση αυτού του προβλήματος σε όλη την Ευρώπη.

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Μιλά για προσιτό σπίτι, όταν η στέγαση επί ημερών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη έγινε πιο απρόσιτη όσο ποτέ. Δεν έχει όρια το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας στην προπαγάνδα.

Μιλούν για σκοινί στο σπίτι του κρεμασμένου χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να κοκκινίζουν.

Απέναντι στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 40.000 κοινωνικές κατοικίες μέσα από αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας, κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα, κατάργηση της Golden Visa , περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων στις περιοχές μεγάλης πίεσης, η κυβέρνηση επιδεικνύει μόνο αδράνεια και επιδότηση της ζήτησης για λίγους.

Ή ακόμη χειρότερα, μετατρέπει το κοινωνικό πρόβλημα της στέγασης σε μπίζνα των μεγαλοεργολάβων, όταν ο κ. Μητσοτάκης προτείνει να τους δίνει μπόνους 2 ορόφους δηλαδή μπετόν στο μπετόν σε μια πόλη που ασφυκτιά, όπως η Αθήνα.

Ποιοι άραγε θα μπορούν να ενοικιάζουν τα εν λόγω ρετιρέ;

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη με την πολιτική της έκανε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να βλέπουν την ιδιοκατοίκηση να μειώνεται κατακόρυφα, να δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε στέγαση σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, ενώ το 56% των πολιτών 18-35 ετών ζει ακόμα στο παιδικό του δωμάτιο.

Κύριε Σκέρτσο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πληρώνουν πολύ ακριβά τον αλαζονικό ελιτισμό σας και τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες σας .

Στις επόμενες εκλογές το στεγαστικό θα είναι κεντρικό ζήτημα: Ή με τη Νέα Δημοκρατία και τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης ή με το ΠΑΣΟΚ για σύγχρονες λύσεις για τους πολλούς».

Τι έγραψε ο Σκέρτσος

Στο στεγαστικό ζήτημα και τα μέτρα που λαμβάνονται από την κυβέρνηση, επικεντρώνεται σε ανάρτησή του ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα, αλλά ολόκληρη η Ευρώπη.

«Αυτό δεν μειώνει τη δική μας ευθύνη να δώσουμε αποτελεσματικές απαντήσεις» τονίζει ο κ. Σκέρτσος και με αφορμή τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στην Ισπανία, αναγνωρίζει ότι είναι ένα «σοβαρό και σύνθετο πρόβλημα» που χρειάζεται «επιμονή, διαρκείς παρεμβάσεις και συνεχείς διορθώσεις».

Απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι «η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα» και αναφέρεται αναλυτικά στη στήριξη, που όπως υποστηρίζει, φτάνει με τεκμηριωμένο και μετρήσιμο τρόπο σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Όπως επισημαίνει, οι δράσεις της στεγαστικής πολιτικής αφορούν πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες, με συνολικούς πόρους άνω των 8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πόρους, που δεν περιορίζονται μόνο για την πρώτη κατοικία, αλλά και για προσιτά ενοίκια, για ανακαινίσεις, για φοιτητές και για ευάλωτους ανθρώπους.

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid0xJb4TKoDENZaa1NVw3btqXrMsM5tXBQKe73DdwUv1N1wxguvNTqH4W6ncDnA2uvml?locale=el_GR}

Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, οι δύο βασικοί άξονες της κυβέρνησης είναι από τη μία να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα σπίτια και από την άλλη μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα των πολιτών να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες, το οποίο αποτυπώνεται στην πράξη ως εξής: Σχεδόν 24.000 νοικοκυριά στηρίζονται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας μέσω των «Σπίτι μου Ι και ΙΙ», ενώ σύντομα, το «Σπίτι μου ΙΙΙ» θα διευρύνει αυτή τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους. Δρομολογούνται 2.800 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα και άλλα αδρανή δημόσια ακίνητα με πόρους του ευρωπαϊκού κοινωνικού κλιματικού ταμείου. Περίπου 20.000 ιδιοκτήτες παλιών ή κλειστών κατοικιών θα στηριχθούν με το νέο πρόγραμμα ανακαίνισης. Τουλάχιστον 90.000 νοικοκυριά αναβάθμισαν ενεργειακά το σπίτι τους μέσω των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα, δίνονται φορολογικά κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση και για να κατασκευαστούν νέα σπίτια με προκαθορισμένο ενοίκιο.

«Μέχρι να αποδώσουν πλήρως αυτές οι παρεμβάσεις, οι άνθρωποι χρειάζονται στήριξη σήμερα», τονίζει ο κ. Σκέρτσος, αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα την επιστροφή ενοικίου, η οποία έφτασε το 2025 σε 877.267 συμπολίτες μας, με πάνω από 201 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και την επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.071 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας. Το επίδομα στέγασης που στήριξε 481.264 ωφελούμενους στο πρώτο οκτάμηνο του έτους και ο προϋπολογισμός του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος που υπερδιπλασιάστηκε από 41,8 εκατομμύρια ευρώ το 2019 σε προβλεπόμενα 90 εκατομμύρια το 2026. Το επίδομα που αυξήθηκε από 1.000 σε 1.500 ευρώ, ή 2.000 με συγκατοίκηση, ενώ στα πανεπιστήμια της περιφέρειας φτάνει τα 2.000 ευρώ και τα 2.500 με συγκατοίκηση.

Αν και αναγνωρίζει ότι «όλα αυτά δεν αρκούν» και ότι «όποιος συνεχίζει να δυσκολεύεται δικαιούται να ζητά περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα», ξεκαθαρίζει ότι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης πρέπει να αξιολογούνται με ιδιαίτερη σοβαρότητα.

«Όταν ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει 50.000 προσιτές κατοικίες, χρειάζεται να εξηγήσει πόσες θα κατασκευαστούν και πόσες θα προκύψουν από αξιοποίηση υφιστάμενων ακινήτων. Με ποιο κόστος, ποια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, σε ποιες εκτάσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα» αναφέρει χαρακτηριστικά. Και προσθέτει: «Όταν ο κ. Ανδρουλάκης επικαλείται το ισπανικό παράδειγμα, οφείλει να εξετάζει και την πορεία υλοποίησής του».

«Το στεγαστικό απαιτεί να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο, με σαφείς κανόνες και κοινωνικό όφελος», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας, ενώ προτρέπει τους πολίτες να ενημερωθούν για το σύνολο των προγραμμάτων που ταιριάζουν στο προφίλ τους στην πλατφόρμα stegasi.gov.gr.