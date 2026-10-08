«Όσοι επένδυσαν την έλευση Ρουμπιο για να νουθετήσει την Τουρκία στο θέμα του «καλωδίου», μάλλον δεν πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι», υπογραμμίζει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Η επίσκεψη Ρουμπιο αποδείχτηκε ένα φιάσκο που θα το πληρώσουμε ακριβά, αλλά θα μας παρουσιαστεί ως ‘εθνική επιτυχία’», αναφέρει ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης στην ανάρτησή του σχολιάζοντας την επίσκεψη του αμερικανού ΥΠΕΞ στην Αθήνα και τα όσα είπε στην Πνύκα.

«Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ ήρθε στην Αθήνα για να διασφαλίσει τις αγορές οπλικών συστημάτων από τον καλύτερο πελάτη της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας και ότι το πανάκριβο αμερικανικό LNG θα συνεχίσει να ρέει προς την κεντρική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ουκρανία μέσω Αλεξανδρούπολης και κάθετου αγωγού.

Πληρώνουμε πανάκριβα και δεσμεύουμε τις επόμενες γενιές προσπαθώντας να εξαγοράσουμε την εύνοια του Τραμπ και να το εξευμενίσουμε. Αυτός είναι ο πυρήνας της λογικής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

Επί Κ. Μητσοτάκη, η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το «δόγμα Παπαγου» όπου παρουσιάζεται η χώρα μας ως το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Για πρώτη φορά από το 1974, εγκαταλείπουμε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και την προσήλωση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας, και γινόμαστε αμιγώς δορυφόροι των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όμως ακόμα και έτσι στην πραγματικότητα δεν κερδίζουμε τίποτα. Όσοι επένδυσαν την έλευση Ρουμπιο για να νουθετήσει την Τουρκία στο θέμα του «καλωδίου», μάλλον δεν πρέπει να νιώθουν ικανοποιημένοι. Στο θέμα του καλωδίου και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, αντανακλάται όλος ο τυχοδιωκτισμός της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη», τονίζει ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς και προσθέτει: «Κανένα σχέδιο και απόλυτος εγκλωβισμός ανάμεσα στις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας και τις πατριωτικές φανφάρες της Δεξιάς και της «Προόδου».

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Η δε ομιλία Ρουμπιο στην Πνύκα ήταν μια ντροπή για τον χώρο και την ιστορία μας.

Η Πνύκα έγινε σκηνικό πολιτικής διαφήμισης του τραμπισμού.

Ο Ρούμπιο έκοψε και έραψε την αρχαία ελληνική ιστορία στα μέτρα της ατζέντας MAGA, επιστρατεύοντας την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας για να ντύσει με κύρος ένα κήρυγμα δυτικής κυριαρχίας. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και στα χρόνια του Μεσοπολέμου το είχε προσπαθήσει και η ναζιστική Γερμανία.

Πολλοί επιχαίρουν επειδή ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «υπόδειγμα σύμμαχου».

Όταν το λέει αυτό ο ΥΠΕΞ μιας χώρας που πλέον θεωρεί και την Βενεζουέλα «υπόδειγμα συμμάχου» - μετά το πραξικόπημα και την απαγωγή Μαδούρο - τότε μάλλον πρέπει να το προσέξουμε αν το θεωρούμε επιτυχία».

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