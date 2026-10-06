«Ναι, έχει μειωθεί η ανεργία. Έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά θα το πω ευθέως, θέλουμε καλύτερους μισθούς», είπε η Νίκη Κεραμέως.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο προωθεί το υπουργείο Εργασίας, το οποίο προβλέπει όρια στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για τη διαχείριση εργαζομένων, όπως τόνισε η Νίκη Κεραμέως.

Η υπουργός Εργασίας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη σημαντικό εργαλείο, το οποίο αναμένεται να αυξήσει την παραγωγικότητα, υπογράμμισε όμως ότι απαιτούνται ασφαλιστικές δικλίδες όταν αλγόριθμοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα τους εργαζομένους.

Όπως εξήγησε, υπάρχουν επιχειρήσεις στις οποίες η ανάθεση εργασίας, η προαγωγή ή ακόμη και η διακοπή μιας συνεργασίας μπορεί να καθορίζεται αλγοριθμικά. «Αυτό θέλει όρια», τόνισε, σημειώνοντας ότι η σχετική νομοθετική παρέμβαση προκύπτει από ευρωπαϊκή οδηγία.

Τεχνητή Νοημοσύνη και θέσεις εργασίας

Ερωτηθείσα τι θα συμβεί με εργαζομένους των οποίων οι θέσεις μπορεί να αντικατασταθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κ. Κεραμέως έδωσε έμφαση στην επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων. Σύμφωνα με την υπουργό, οι τεχνολογικές αλλαγές μπορούν να αντικαταστήσουν επαναλαμβανόμενες εργασίες, με κρίσιμη προϋπόθεση οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μετακινηθούν σε περισσότερο παραγωγικές θέσεις.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για 730.000 πολίτες, κυρίως στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων.

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Ανεργία στο 7,4% - «Θέλουμε καλύτερους μισθούς»

Η υπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ανεργίας, σημειώνοντας ότι έχει υποχωρήσει στο 7,4%, μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα. Για τους νέους ανέφερε ότι η ανεργία βρίσκεται στο 15%, έναντι 21% πριν από έναν χρόνο.

Παρά τη μείωση της ανεργίας, η κ. Κεραμέως αναγνώρισε ότι το επόμενο μεγάλο ζητούμενο αφορά τις αποδοχές. «Ναι, έχει μειωθεί η ανεργία. Έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά θα το πω ευθέως, θέλουμε καλύτερους μισθούς. Είναι απαραίτητο να έχουμε καλύτερους μισθούς», τόνισε.

3.000 θέσεις εργασίας στην Αθήνα

Το ερχόμενο Σάββατο πραγματοποιείται στο Divani Caravel νέα Ημέρα Καριέρας, με τη συμμετοχή 140 επιχειρήσεων και περισσότερες από 3.000 προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι έχει αλλάξει και το προφίλ όσων συμμετέχουν στις Ημέρες Καριέρας. Ενώ αρχικά εννέα στους δέκα συμμετέχοντες ήταν άνεργοι, πλέον η πλειονότητα εργάζεται ήδη και αναζητά καλύτερη θέση, περισσότερα χρήματα ή καλύτερους όρους εργασίας.

Παράλληλα, στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο η επόμενη δράση του Rebrain Greece, με περισσότερες από 30 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Οι εγγραφές έχουν ήδη ανοίξει και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Ψηφιακή Κάρτα για ακόμη 500.000 εργαζομένους

Η υπουργός ανακοίνωσε ακόμη τη νέα επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με 500.000 επιπλέον εργαζομένους να εντάσσονται στο σύστημα κατά τη διάρκεια Οκτωβρίου και Νοεμβρίου.

Όπως εξήγησε, η πλήρης καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας έχει στόχο να διασφαλίσει την πληρωμή των ωρών που πράγματι εργάζεται ο εργαζόμενος. Παράλληλα, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως, η Ψηφιακή Κάρτα προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Οι απουσίες στα «γενέθλια»

Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, η Νίκη Κεραμέως ρωτήθηκε για τις απουσίες του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. «Νομίζω δεν υπάρχει στέλεχος που να μη θέλει γενικώς να είμαστε όλοι παρόντες. Προφανώς», απάντησε.

Αναφερόμενη συνολικά στη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ότι η παράταξη έχει παραμείνει ενωμένη επί δεκαετίες και έχει συνδεθεί με την πορεία της χώρας στη Μεταπολίτευση.

Η μάχη του 2027 και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Για τις επόμενες εθνικές εκλογές, η κ. Κεραμέως αναγνώρισε ότι η ΝΔ έχει μπροστά της μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση, επικαλούμενη και τη «φυσιολογική φθορά μετά από 7,5 χρόνια διακυβέρνησης».

Αναφερόμενη στον εκλογικό στόχο, υπενθύμισε ότι πριν από τις εκλογές του 2023 καμία δημοσκόπηση δεν προέβλεπε ποσοστό 41% για τη Νέα Δημοκρατία και υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει συνεκτικό πρόγραμμα με ορίζοντα το 2030. Η υπουργός επανέλαβε ότι η ΝΔ διεκδικεί αυτοδυναμία, εκφράζοντας επιφυλάξεις για το μοντέλο των κυβερνήσεων συνεργασίας.

Για να υποστηρίξει τη θέση της, αναφέρθηκε σε συζήτηση που είχε με Γερμανό ομόλογό της, ο οποίος, όπως είπε, είχε εντυπωσιαστεί από τον αριθμό των νομοσχεδίων που μπορούσε να προωθήσει η ελληνική κυβέρνηση.

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