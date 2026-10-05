Ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκίνησε μια κορυφαία μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά, για να δοθεί μια προοδευτική απάντηση, σημείωσε ο Χάρης Δούκας.

Τη στήριξή του στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, μετά την κήρυξη πρόωρων εκλογών, δήλωσε με ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Στην Ισπανία, Δεξιά και Ακροδεξιά συνασπίστηκαν και καταψήφισαν τα μέτρα που πρότεινε ο Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης» ανέφερε ο Χάρης Δούκας.

«Τώρα, όπως είπε και ο ίδιος, ήρθε η ώρα «της ανασύνταξης της προοδευτικής πλειοψηφίας ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει την αντίσταση των ελίτ». Ο Πέδρο Σάντσεθ ξεκίνησε μια κορυφαία μάχη απέναντι στην Ακροδεξιά, για να δοθεί μια προοδευτική απάντηση. Μια μάχη που αφορά κάθε πολίτη της Ευρώπης. Με τον Πέδρο Σάντσεθ...» ανέφερε.

{https://x.com/h_doukas/status/2107120037362307543/history}

Πρόσφατα ο Χάρης Δούκας βρέθηκε στην Ισπανία και στις διαδηλώσεις για μέτρα κατά της στεγαστικής κρίσης ενώ συναντήθηκε και απένειμε στον Σάντσεθ το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/h_doukas/status/2105323097481961752}

Πρόωρες εκλογές στην Ισπανία

Η απόφαση Σάντσεθ για πρόωρες εκλογές ήρθε μετά την καταψήφιση δύο διαταγμάτων της μειοψηφούσας κυβέρνησής του για λύση στην στεγαστική κρίση. Το κόμμα Πουτζδεμόν στην Καταλονία, που στηρίζει τους ιδιοκτήτες είχε ήδη δηλώσει, όπως και έκανε, ότι θα καταψηφίσει το κρίσιμο νομοσχέδιο, αναγκάζοντας τον Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρε εκλογές.

Οι πρόωρες εκλογές σύμφωνα με το διάγγελμα Σάντσεθ θα διεξαχθούν στις 29 Νοεμβρίου, όπου και ο Ισπανός πρωθυπουργός θα επιχειρήσει να κεφαλαιοποίησει την απήχηση που είχε το νομοσχέδιό τους στους κόλπους της κοινωνίας, η οποία ζητά μέτρα στήριξης κατά της στεγαστικής κρίσης.





