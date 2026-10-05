Ανοιχτό το ενδεχόμενο προώρων εκλογών στην Ισπανία που συγκλονίζεται από τη στεγαστική κρίση.

Η 29η Νοεμβρίου προβάλλει ως πιθανή ημερομηνία πρόωρων εκλογών στην Ισπανία, μετά την κοινοβουλευτική ήττα της κυβέρνησης στα διατάγματα για τη στέγαση. Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Π. Σάντσεθ αναμένεται να πάρει την απόφασή του μέσα στην εβδομάδα με τις διαδηλώσεις για το στεγαστικό να έχουν εξαπλωθεί σε 50 πόλεις.

Η πρόσφατη συγκεντρωτική εικόνα των δημοσκοπήσεων που παρουσιάζει η El País δίνει περίπου 33% στο αντιπολιτευόμενο κεντροδεξιό κόμμα ΡΡ, στο κυβερνών PSOE 26%, στο ακροδεξιό Vox 18%, στους Αριστερούς Podemos 3%. Το μοντέλο εδρών της εφημερίδας βγάζει περίπου 199 έδρες για PP+Vox, αρκετά πάνω από τις 176 που απαιτούνται για απόλυτη πλειοψηφία.

Αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά, δεν θα ηττηθεί μόνο ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που έχει αντιταχθεί στον Τραμπ αλλά στο σύνολό τους οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις στη γηραιά ήπειρο.

Α.