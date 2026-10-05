Ανάρτηση του Νίκου Μπίστη για την παγκόσμια τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς, η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα.

Την ανάγκη συγκρότησης ενός «αναχώματος», απέναντι στην ακροδεξιά, που δεν μπορεί να είναι άλλο από την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων, σημειώνει σε ανάρτησή του ο Νίκος Μπίστης.

«Αν δεν γίνει στον δεύτερο γύρο μια μαζική κινητοποίηση των πληβείων στο τέλος και η Βραζιλία θα ενισχύσει το πορτοκαλί (τραμπικό) κύμα. Και δεν θέλω να αρχίσουν τα «άλλο η Βραζιλία». Γιατί άλλο η Βραζιλία , άλλο η Αργεντινή, άλλο η Χιλή άλλο η Κολομβία , άλλο η Ιταλία, άλλο η Γερμανία , άλλο η Γαλλία στο τέλος θα προσθέσουμε άλλο η Ισπανία και ανεπαισθήτως θα μπούμε στην κατηγορία «άλλο η Ελλάδα». Γιατί η τάση ενίσχυσης της Ακροδεξιάς και μετατόπισης της Δεξιάς προς τα ακροδεξιά -ενσωματώνοντας την ατζέντα της - είναι παγκόσμια. Φτάνει και εδώ, είναι ήδη εδώ και ημείς άδομεν», αναφέρει και προσθέτει: «Όποιος δεν ακούει την καμπάνα μπορεί να συνεχίσει αμέριμνος και απτόητος να αρνείται την συγκρότηση του απαραίτητου αναχώματος που είναι η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων ή να συνεχίσει να συλλογάται για την ανάσταση της ριζοσπαστικής Αριστεράς, που «πρώτα θα γίνει αυτή και μετά βλέπουμε την μεγάλη εικόνα».

Και μέχρι να έρθει το «μετά» θα έχει μαυρίσει το σύμπαν».

{https://www.facebook.com/nicosmbistis/posts/pfbid0bSs5eVUrxzrc9Xapwoo5opUqktM485qmTXU3Pa7fd3FpD5d6CetniLNKKB7y2u7Ul}