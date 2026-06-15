Το Ίλιον επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των περιοδειών του.

Στα δυτικά προάστια και πιο συγκεκριμένα στο Ίλιον βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/06) ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε την τοπική λαϊκή αγορά, όπου συνομίλησε με πολίτες αλλά και παραγωγούς, καθώς και επιχειρήσεις του δήμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από την περιοδεία του, παρουσιάζοντας στιγμιότυπα από τις συνομιλίες και τις επαφές που είχε με κατοίκους, επαγγελματίες και παραγωγούς της περιοχής, δίνοντας έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην περιοδεία καταγράφηκαν και πιο χαλαρές στιγμές, με αυθόρμητες αντιδράσεις και χιουμοριστικές ατάκες από πολίτες που τον πλησίασαν. Χαρακτηριστικά, μια γυναίκα του είπε χαμογελώντας: «Πιο ωραίος φαίνεσαι από κοντά, σε χαλάει η τηλεόραση», προκαλώντας γέλια στους παρευρισκόμενους.

Παράλληλα, αρκετοί πολίτες τού ευχήθηκαν «καλή επιτυχία», ενώ δεν έλειψαν και αναφορές στο «ορθόδοξο ΠΑΣΟΚ», φράση που ακούστηκε επανειλημμένα και σχολιάστηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Δείτε βίντεο από την περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη

{https://vm.tiktok.com/ZNRcwJFJA/}