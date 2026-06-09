«Κάποιοι πρέπει να βγάλουν το ψωμάκι τους. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα», είπε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης για τα σενάρια περί αλλαγής «εν πλω» του Ανδρουλάκη.

«Η ΕΛΑΣ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του ’23 σε άλλο αμπαλάζ», δήλωσε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης στα «Παραπολιτικά 90,1». Ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλός του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ, τόνισε ότι το βράδυ των εκλογών το κόμμα «θα έχει πολύ δυνατό αποτέλεσμα» και ότι αν χρειαστούν συμμάχους θα τους τους υποδείξει ο κόσμος.

Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής ηγεσίας εν πλω είπε ότι «δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κάποιοι πρέπει να βγάλουν το ψωμάκι τους».

Υποστήριξε, επίσης, ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν είναι υδροπονικό κόμμα, αλλά ένα βαθιά ριζωμένο κόμμα στην ελληνική κοινωνία».

Δημοσκοπήσεις

«Οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία τα οποία άλλοτε καταγράφουν με σχετική πιστότητα την κατάσταση της κοινής γνώμης και άλλοτε δεν την καταγράφουν. Όπως τα πολιτικά κόμματα και όλοι εμείς πρέπει να βελτιωνόμαστε στα προγράμματά μας σε όλα έτσι και οι δημοσκόποι πρέπει να δουν λίγο τα εργαλεία τους. Εμείς τις μελετάμε τις δημοσκοπήσεις προσεκτικά αλλά δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε και να μην καλέσουμε και τους πολίτες να προβληματιστούν πως είναι δυνατόν να είναι σαν «δημοσκοπικά ευαγγέλια» μεταξύ εκλογών και στις εκλογές να πηγαίνουνε λάθος. Δείτε τι έγινε στην Κύπρο. Πιο δημοσκοπικό Βατερλό θα μπορούσε να υπάρξει;», είπε αρχικά ο Γιάννης Βαρδακαστάνης, ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ υπο-εκπροσωπείται στις δημοσκοπήσεις, απάντησε: «Εκ του αποτελέσματος των μετρήσεων εκλογών του ’23 και του ’24 πιστεύω πως ναι. Επιμένω ότι το εκλογικό τοπίο το βράδυ των εκλογών θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε τώρα».

«Αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσουμε τοι 70% των υποψηφίων»

«Έχουμε ξεκινήσει την συνεδρίαση των 13 περιφερειακών συμβουλίων με διευρυμένη σύνθεση με στόχο να επικοινωνήσουμε, να συνομιλήσουμε, να σχεδιάσουμε και να κινητοποιήσουμε πάνω από 3.500 στελέχη μας σε όλη τη χώρα. Δεύτερον ετοιμάζουμε τη δουλειά μας στη βάση, ανά γειτονιά. Δουλεύουμε τα ψηφοδέλτια, αρχές Ιουλίου θα παρουσιάσουμε περίπου το 70% των υποψηφίων μας και ταυτόχρονα τρέχει η διεύρυνση και η συμπαράταξη με εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα τεράστιο ανθρωποδίκτυο. Έχει απλούς ανθρώπους κάτω στη βάση. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι «υδροπονικό κόμμα», είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία», είπε ακόμα ο Γιάννης Βαρδακαστάνης.

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Για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα

«Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του ’23 σε άλλο αμπαλάζ. Δείτε τους ανθρώπους που έχει, δείτε τους ανθρώπους που παίρνει», είπε, ενώ σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν τον Αλέξη Τσίπρα τον πιστώνεται στην προοδευτική παράταξη, δήλωσε: «Τον κ. Τσίπρα τον πιστώνει η ιστορία ή τον χρεώνει. Ο κ. Τσίπρας δεν είναι καινούργιος.

«Στρατηγικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στρατηγικό πολιτικό αντίπαλο από της υπάρξεώς του, είναι η ΝΔ που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο στη χώρα», είπε στη συνέχεια.

Για τα σενάρια περί αλλαγής «εν πλω» του Ανδρουλάκη

Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια περί αλλαγής «εν πλω» του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, ο Γραμματέας του κόμματος τόνισε: «Κάποιοι πρέπει να βγάλουν το ψωμάκι τους. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Θα πάμε τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ θα έχει ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές. Αν χρειαστούμε συμμάχους θα μας τους υποδείξει ο λαός. Ποτέ δεν γίνονται συνεννοήσεις προεκλογικά», ενώ για το αν ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε να είναι ένας σύμμαχος, απάντησε: «Ο λαός θα δώσει την εντολή το βράδυ των εκλογών και τότε όλοι πρέπει να υπακούσουν».