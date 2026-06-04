«Ο Σαμαράς ό,τι κάνει το κάνει για προσωπικούς λόγους. Δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα κάνει δικό του κόμμα», είπε ο Πάνος Καμμένος.

Νέες «βολές» κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Πάνος Καμμένος,χαρακτηρίζοντας τον ως τον «killer της Νέας Δημοκρατίας».

«Είναι ο killer της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς ΠΑΣΟΚοποίησε το κόμμα. Έφερε και τα άκρα και το ΠΑΣΟΚ. Ο Σαμαράς ό,τι κάνει το κάνει για προσωπικούς λόγους. Δεν τον έκανε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τώρα κάνει δικό του κόμμα. Με διέγραψε ο Σαμαράς, άλλα έμεινα πιστός στις αρχές μου. Ποιες είναι οι αρχές του Σαμαρά. Αποτελεί αυτός την ψυχή της παράταξης; Σαμαράς και Βενιζέλος οδηγούσαν τη χώρα στον γκρεμό της Γερμανίας και του Σόιμπλε, γι’ αυτό έκανα συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα. Βγήκε η χώρα από τα μνημόνια λόγω της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», είπε αρχικά μιλώντας στο OPEN.

«Δεν έχει δικαίωμα να είναι στην επόμενη Βουλή. Έχει κάνει ζημιά στη Δεξιά. Έφερε τη ΝΔ μαζί με το ΠΑΣΟΚ μαζί στην εξουσία. Το κάνει για να διαπραγματευτεί θέσεις την επόμενη ώρα. Θέλει να εκβιάσει τη ΝΔ για να γίνει κυβέρνηση. Είναι 75 χρονών. Τι θέλει;», είπε κι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κατέβουν οι ΑΝΕΛ στις δεύτερες εκλογές.

«Στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Δεν θα σχηματιστεί κυβέρνηση. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Πιστεύω στις συνθέσεις. Μπορεί στη ΝΔ να γίνει, για παράδειγμα αλλαγή εξουσίας. Μπορεί να αναλάβει ο Δένδιας. Δεν έχω αποφασίσει αν θα κατέβω. Αν όλοι δεν συνεργάζονται με κανέναν, με ένα πρόγραμμα θα κατέβουμε. Δεν θέλω να είμαι στην πολιτική. Αν αναγκαστώ να βοηθήσω, θα το κάνω. Ο Σαμαράς δεν κάνει τίποτα χωρίς να έχει τη θέληση να κάνει κάτι. Κι αυτό είναι εις βάρος της χώρας».