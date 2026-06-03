Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη διεθνή ναυτιλιακή έκθεση «Ποσειδώνια».

Στη διεθνή έκθεση ναυτιλίας «Ποδειδώνια» βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι «για εμάς, ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στο εθνικό νηολόγιο λέγοντας: «Δεν μπορεί να μη μας προβληματίζει όμως, το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του εθνικού νηολογίου. Πρέπει να ξανακάνουμε ελκυστική την ελληνική σημαία και αυτό σημαίνει άμεση εφαρμογή του ψηφιακού νηολογίου. Και βέβαια εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που θα καταργήσει τη γραφειοκρατία και περιττές διαδικασίες».

Τέλος υπογράμμισε: «Έχουμε χρέος να αξιοποιήσουμε και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες μέσα από το ευρωπαϊκό και το κοινοτικό πλαίσιο. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους για το ναυτικό επάγγελμα, -με στήριξη των ναυτικών σχολών- και προοπτική στη ναυτιλία γιατί είναι από τους σημαντικότερους πρεσβευτές μας στο εξωτερικό».