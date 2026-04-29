Στο πλαίσιο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Ινστιτούτο ΕΝΑ με θέμα «Ποια θα μπορούσε να είναι η ύλη ενός προοδευτικού Συντάγματος», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τοποθετήθηκε αναφορικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη «οι προοδευτικές δυνάμεις να υπερασπιστούμε το Κράτος Δικαίου που προσβάλλεται βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».
Εστιάζοντας στις θεσμικές τομές που θεωρεί απαραίτητες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ως προτεραιότητα την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Σημείωσε πως «ένα πρώτο μέτρο θα είναι η απεξάρτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, ώστε να μην έχουμε περιστατικά όπως η απαράδεκτη διάταξη Τζαβέλλα, η οποία προσβάλλει την κοινωνία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κουκουλώνοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών και εξυπηρετώντας μόνο τον κ. Μητσοτάκη».
Με τη δήλωση αυτή, ο Σωκράτης Φάμελλος συνέδεσε άμεσα τις συνταγματικές αλλαγές με την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας απέναντι σε πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.
{https://www.youtube.com/watch?v=pmlUfoAoY7c}