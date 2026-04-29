Όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος στην Ημερίδα του Ινστιτούτου ΕΝΑ και Ινστιτούτου Νίκου Πουλάντζα.

Στο πλαίσιο της ημερίδας που συνδιοργάνωσαν το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς και το Ινστιτούτο ΕΝΑ με θέμα «Ποια θα μπορούσε να είναι η ύλη ενός προοδευτικού Συντάγματος», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τοποθετήθηκε αναφορικά με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα μας. Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε την ανάγκη «οι προοδευτικές δυνάμεις να υπερασπιστούμε το Κράτος Δικαίου που προσβάλλεται βάναυσα από το καθεστώς Μητσοτάκη».

Εστιάζοντας στις θεσμικές τομές που θεωρεί απαραίτητες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έθεσε ως προτεραιότητα την ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών. Σημείωσε πως «ένα πρώτο μέτρο θα είναι η απεξάρτηση της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την κυβέρνηση, ώστε να μην έχουμε περιστατικά όπως η απαράδεκτη διάταξη Τζαβέλλα, η οποία προσβάλλει την κοινωνία, τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κουκουλώνοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών και εξυπηρετώντας μόνο τον κ. Μητσοτάκη».

Με τη δήλωση αυτή, ο Σωκράτης Φάμελλος συνέδεσε άμεσα τις συνταγματικές αλλαγές με την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας απέναντι σε πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου

