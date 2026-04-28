Διμέτωπη επίθεση σε κυβέρνηση και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, με φόντο την απόφαση Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των παρακολουθήσεων, εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε ξανά το αίτημα για απόσυρση της «απαράδεκτης» οπως την χαρακτήρισε διάταξη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, λέγοντας οτι η χθεσινή ημέρα «θα μείνει ως ένα στίγμα για την Δικαιοσύνη και τη χώρα» και πως η απόφαση «είναι μια βόμβα στα θεμέλια του θεσμού της Δικαιοσύνης».

Η απόφαση όπως τόνισε συνιστά «μία ηχηρή απόδειξη ότι βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, αλλά και των δημοκρατικών θεσμών στην Ελλάδα μετά τη Μεταπολίτευση».

Ο κ. Φάμελλος εγκάλεσε την ηγεσία του Αρείου Πάγου πως «επιλέγει να θάψει όλες τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών», αναφέροντας πως η επίμαχη διάταξη «παρέχει εξαιρετικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση, δίνοντάς της ένα πολύτιμο χέρι βοηθείας τη στιγμή που είναι πιεσμένη από τον ορυμαγδό των γαλάζιων σκανδάλων».

«Αναντίλεκτα ο εκβιαζόμενος και κρυπτόμενος πρωθυπουργός θα ένιωσε μεγάλη ανακούφιση με τη διάταξη Τζαβέλλα. Η διάταξη όμως αυτή αποτελεί και προσβολή προς τους δικαστές του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και προσβολή προς τους πολίτες. Δεν είναι κράτος δικαίου ένα κράτος που η ηγεσία της Δικαιοσύνης δεν σέβεται τους δικαστές», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «θα συνεχίσουμε για να υπάρχει κοινή στάση της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για την ανάκληση της διάταξης Τζαβέλλα και για την πρόταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών», ενώ ζήτησε ξανά απο το κόμμα της αξιωματικής Αντιπολίτευσης να αναληφθεί πρωτοβουλία για κοινή πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση.