Ο Σύλλογος αναφέρεται σε μεθόδευση της κυβέρνησης προκειμένου να καθυστερήσει η δίκη και σε εμπαιγμό των συγγενών.

«Προκλητική» χαρακτηρίζει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών την δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους 4 σιδηροδρομικούς υπαλλήλους από την πλευρά του δημοσίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Τρία χρόνια μετά το έγκλημα, τρία χρόνια μετά τα εκκωφαντικά αποδεικτικά στοιχεία που αναδεικνύουν τις διαχρονικές ευθύνες του κράτους, των κυβερνήσεων, της ΕΕ, η κυβέρνηση της ΝΔ επιχείρησε προκλητικά σήμερα να επαναφέρει την απαράδεκτη δικαιολογία του ανθρώπινου λάθους, ότι «για όλα φταίει ο σταθμάρχης», με την αίτηση για υποστήριξη της κατηγορίας που κατέθεσε.

Αφού φρόντισε να προφυλάξει τους υπουργούς της, αφού κατάφερε μαζί με τη δικαιοσύνη να κλείσει άρον άρον την ανάκριση, να στήσει ένα ελλιπέστατο κατηγορητήριο, να τεμαχίσει την υπόθεση σε διάφορες δίκες, τώρα παίζει χωρίς ντροπή το ίδιο χαρτί των πρώτων ωρών του εγκλήματος!

Και σα να μην έφτανε αυτό, βάζει νέα εμπόδια στη διαδικασία με την απόφαση του δικαστηρίου για αναβολή της υπόθεσης τουλάχιστον για όλο το μήνα Μάιο, προκειμένου «να ανακαινιστεί η αίθουσα». Όχι μόνο ομολογεί όσα ως Σύλλογος καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή για τους απαράδεκτους όρους διεξαγωγής της δίκης, τώρα αξιοποιεί την κατάσταση για νέες αναβολές. Με τις πλάτες της δικαιοσύνης, αφού ανέβαλε επ’ αόριστον τη δίκη για τα βίντεο, τώρα επιχειρεί να καθυστερήσει και την κύρια δίκη για το έγκλημα!

Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση και το εχθρικό για όλους εμάς κράτος δεν θα τα καταφέρουν. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες. Το οφείλουμε στους αγαπημένους μας.

Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 28.2.2023