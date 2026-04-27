Συμφωνήθηκε η συνέχιση των τεχνικών συζητήσεων σχετικά με την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, συμπεριλαμβανομένης της υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ).

Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, με την ηγεσία της χώρας. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης Abdul Hamid Dbeibah καθώς και με τον ασκούντα καθήκοντα Υπουργού Εξωτερικών Al Taher Salem Al Baour, με αντικείμενο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την προώθηση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «εξαιρετική τιμή» και ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή και φιλοξενία, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες διεξήχθησαν σε εποικοδομητικό κλίμα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα διμερούς ενδιαφέροντος, όπως το εμπόριο, η συνεργασία στο μεταναστευτικό, η πολιτιστική και εκπαιδευτική συνεργασία, καθώς και η ενίσχυση της παρουσίας των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς.

Στις δηλώσεις του ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «αποφασίσαμε από κοινού να ενεργοποιήσουμε τη Μικτή Επιτροπή, η οποία θα απασχολείται με τα ζητήματα αιχμής, θα επαναξιολογήσει συμφωνίες, οι οποίες έχουν υπογραφεί και θα προτείνει καινούριες συμφωνίες. Είναι σημαντικό δύο χώρες, οι οποίες είναι άμεσα και γνήσια γειτονικές, όπως είναι η Ελλάδα και η Λιβύη, σε ένα ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή μας, να βρίσκονται σε μια αγαστή συνεργασία και να προωθούν τα ζητήματα που τις αφορούν. Όπως επίσης να προωθούν και τις σχέσεις ειρήνης και ευημερίας. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, να συνεργαζόμαστε σε διεθνείς οργανισμούς με το βλέμμα στο μέλλον, να μπορούμε να συνεργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον, στο οποίο οι δύο χώρες θα έχουν αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες.»