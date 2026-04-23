Οι ατάκες, τα χειροκροτήματα και η… ίδια μέρα γενεθλίων.

Στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας καυτηριάζοντας την επικαιρότητα. Όπως μεταξύ άλλων είπε «με όσα είπε η Κοβέσι σήμερα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να παραιτηθεί» ενώ τόνισε ότι «επιστρέφω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα σε κανονικότητα».

Ωστόσο, το βράδυ της Πέμπτης έδωσε στη δημοσιότητα και βίντεο με τα backstage της επίσκεψής του. Χαρακτηριστικό απόσπασμα όταν μεταξύ των ανθρώπων που χαιρέτισε ένας νεαρός του είπε ότι «έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια». Και η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν… «να το προσέξεις αυτό».

Το «επιστρέφω» πάντως άφησε θετικές εντυπώσεις και μονοπώλησε στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων.

