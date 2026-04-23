Το μήνυμα Δένδια για την συμπλήρωση 28 χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας.

Μήνυμα για τη συμπλήρωση 28 ετών από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανάρτησε ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας τη διαχρονική σημασία της πολιτικής του παρακαταθήκης. Όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας συνέβαλε καθοριστικά στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, ενώ έθεσε στο επίκεντρο την οικονομική πρόοδο με κοινωνικό πρόσημο και οδήγησε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε ότι το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή παραμένει επίκαιρο.

Η ανάρτηση Δένδια

28 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, που απεκατάστησε την ομαλή λειτουργία του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος, εστίασε στην οικονομική πρόοδο με απαραίτητο το κοινωνικό πρόσημο και κατέστησε την Ελλάδα μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Το όραμά του παραμένει πολύτιμη πολιτική παρακαταθήκη και επίκαιρο όσο ποτέ: Εθνική ομοψυχία και στρατηγική ευρύτατου ορίζοντα για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με ισχυρή άμυνα και διευρυμένες συμμαχίες, οικονομική ανάπτυξη για όλους με μέριμνα για τους ασθενέστερους και σεβασμό στο Κράτος Δικαίου.

