Στη διάρκεια της τηλεοπτικής του συνέντευξης στους δημοσιογράφους Ν. Στραβελάκη και Μ. Καραμήτρου στο ΟΡΕΝ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τη διανομή του υπερπλεονάσματος.

«Πολλά από αυτά τα έχουμε προτείνει ήδη και όταν τα καταθέσαμε στη Βουλή, τα αρνήθηκαν χαρακτηρίζοντας τα “λαϊκισμό”. Προτείναμε 120 δόσεις για όλους. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στα ύψη και ο Πρωθυπουργός προτείνει 72 δόσεις και όχι σε όλους απ' ό,τι φαίνεται. Θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα: ενοίκια. Ήδη δίνει αυτό το ενοίκιο σε κάποιους δικαιούχους, σε ετήσια βάση. Όποιος στηρίζεται, καλό είναι. Όμως, το συγκεκριμένο μέτρο έφερε αποτέλεσμα μειώνοντας τα ενοίκια; Τα ενοίκια αντί να μειώνονται, αυξάνονται. Ο Πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι πια το λάδι στο καντήλι τελειώνει. Ότι η ανοχή του κόσμου στη διαφθορά, στο χάδι στην ολιγαρχία, στις ανισότητες, στην ακρίβεια, τον οδηγεί σε μια δύσκολη κατάσταση», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι με την πλάτη στον τοίχο. Τι έχουν κάνει λοιπόν; Παίρνουν από τη μία τσέπη λόγω του πληθωρισμού δισεκατομμύρια -δηλαδή έχουν κάνει την ακρίβεια δημοσιονομικό εργαλείο, από τον ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που όσο ακριβαίνουν τα προϊόντα και η ενέργεια βγάζουν περισσότερα χρήματα- και επιστρέφουν ένα μικρό κομμάτι στη λογική των προεκλογικών δεσμεύσεων», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τα κέρδη των τραπεζών.

«Οι τράπεζες έχουν βγάλει φέτος 4,8 δισ. κέρδη. Θα δώσουν μερίσματα 2,8 δισ. Εμείς τι προτείνουμε; Μια έκτακτη εισφορά 8%, που είναι 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και 8% σε αυτά που θα διανείμουν στους μετόχους τους. Γιατί; Όχι μόνο για να τα πάρει το κράτος, αλλά για να μείνουν στις τράπεζες ως κεφάλαιο, για να αρχίσει να αποπληρώνεται ταχύτερα ο αναβαλλόμενος φόρος. Γιατί τώρα που έχουν κερδοφορία οι τράπεζες, πρέπει και να υπάρχει μία στήριξη στους πολίτες λόγω της διαφοράς επιτοκίου που έχουν οι τράπεζες και βγάζουν δισεκατομμύρια. Αλλά υπάρχει και μείωση του αναβαλλόμενου φόρου, διότι αν αύριο πάλι έχουμε κρίση, θα τον φορτωθεί ο ελληνικός λαός. Αυτές είναι θεσμικές παρεμβάσεις, τις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να υλοποιήσει, διότι προτεραιότητα είναι να τα έχει καλά με τα μεγάλα ολιγοπώλια. Και αν πουν ξανά “μα ποιοι το κάνουν αυτό που προτείνει ο Ανδρουλάκης; Μόνο η Ισπανία;”, εδώ δείτε τη λίστα των κρατών, που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει έκτακτες εισφορές στις τράπεζές τους για να τις πιέσουν να αλλάξουν πολιτική προς όφελος της κοινωνίας», τόνισε.

Σχετικά με τα πολιτικά διακυβεύματα, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη της προόδου, της λογικής και του προγράμματος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος θέλει σοβαρή και σταθερή κυβέρνηση. Και αυτό το δίνει το ΠΑΣΟΚ. Άρα, στις επόμενες εκλογές, ο ελληνικός λαός θα έχει συγκεκριμένες επιλογές. Εάν θέλει να φύγει η Νέα Δημοκρατία, επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ. Διότι οι άλλες επιλογές θα είναι χαμένη ψήφος».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Άδωνι Γεωργιάδη που τον αποκάλεσε «Φαρισαίο υποκριτή», αλλά και στις συνεχείς επιθέσεις του ίδιου και άλλων κυβερνητικών στελεχών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

«Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ψεύτης, ο υποκριτής και ο Φαρισαίος. Είπε πριν από μερικές ημέρες ο συγκεκριμένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ότι κακώς δεν πήγα να ενημερωθώ από τον κ. Γεραπετρίτη τότε για τις υποκλοπές. Του έφερα χαρτί στη Βουλή, -τη συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτη τον Σεπτέμβριο του '22-, που έλεγε: “δεν ξέρω τους λόγους που παρακολουθείτο ο Ανδρουλάκης”. Άρα, πώς θα με ενημέρωνε ένας άνθρωπος που δεν ήξερε τους λόγους; Αναρωτήθηκε γιατί ο Ανδρουλάκης δεν πάει να ενημερωθεί στο αυτί; Διότι πήγα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως μου είπε το νομικό μας επιτελείο, έβγαλα αντισυνταγματικό τον νόμο Τσιάρα και τώρα ποιος έχει το βάρος και το φορτίο της νόμιμης και θεσμικής ενημέρωσης; Ο Πρωθυπουργός, για να εφαρμόσει την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας. Το κάνει ο Πρωθυπουργός; Όχι. Άρα ποιοι είναι οι ψεύτες, οι υποκριτές και οι Φαρισαίοι; Εγώ που δικαιώθηκα στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας ή αυτοί που λένε ψέματα, όπως οι κύριοι Γεραπετρίτης, Γεωργιάδης και ο Πρωθυπουργός που δεν εφαρμόζει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας; Διότι αν εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση, θα πάρω ένα χαρτί, θα πάω στα δικαστήρια να πω: “Ορίστε κύριοι, ποιο ήταν το παρακράτος”»

«Η προσπάθεια που κάνουν, είναι να μην πάνε στη Δικαιοσύνη αυτοί που έστησαν το παρακράτος» συμπλήρωσε και αναρωτήθηκε για τους δημόσιους εκβιασμούς του απόστρατου Ισραηλινού προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Θα με εκβίαζε ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ λέγοντάς με “Νίξον” και δεν θα του έκανα μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση; Γιατί δεν έκανε ο κ. Μητσοτάκης; Μήπως τον εκβιάζει; Μήπως τον κρατάει ο κ. Ντίλιαν;»

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην ανοικτή επιστολή που απηύθυνε σε δημόσιους αξιωματούχους για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων λέγοντας: «Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Οι μεν υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλουν να τα βάλουν με το σύστημα Μητσοτάκη και ανιψιού, διότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν εσωτερικό θέμα στην κυβέρνηση. Θυσιάζουν τον όρκο τους για την πατρίδα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία μπροστά στην καρέκλα και την εξουσία. Και υπάρχουν και κάποιες άλλες περιπτώσεις, οι οποίες για προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να κάνουν αυτήν την κίνηση. Στην ανοικτή επιστολή, σημείωσα ότι δεν μιλώ προσωπικά, δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, με ενδιαφέρουν οι ρόλοι τους. Όταν είσαι αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και σου έχουν υφαρπάξει αυτό, οφείλεις να πας στη Δικαιοσύνη. Διότι δεν αφορά εσένα προσωπικά, αφορά την εθνική ασφάλεια. Διότι αν αυτά τα έχει ένας ισραηλινός κατάσκοπος ή κάποιος που έχει την εταιρεία αυτή και τα έχει δώσει σε ένα τρίτο κράτος, δεν διακυβεύεται η προσωπική σου πορεία, διακυβεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Άρα είναι και θέμα κατασκοπείας. Προσωπικά θα πάω τον αγώνα που ξεκίνησα, μέχρι τέλους. Καλώ λοιπόν και αυτούς να ξεκινήσουν τον αγώνα που τρία χρόνια δεν έχουν κάνει».

Ενώ για την επίθεση του κ. Γεωργιάδη προς τον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε: «Τότε ζήτησε κανείς προανακριτική; Όχι μόνο δεν ζήτησε προανακριτική, αλλά και οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν που έχουμε δύο υποβρύχια που προστατεύουν τον ελληνικό λαό».

Επιπλέον σημείωσε σχετικά με τον συμψηφισμό που επιχειρεί σταθερά η Νέα Δημοκρατία, βαφτίζοντας «διακομματικό» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανείς δεν επικαλέστηκε ποτέ το όνομα μου για να πάρει ένα ευρώ, δεν έβαλα ποτέ πλάτη σε κανέναν για να υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον. Δεν έδεσα τα χέρια της δικαιοσύνης μη επιτρέποντας προανακριτικές επιτροπές, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία για να προστατεύσει τους κυρίους Καραμανλή, Αυγενάκη και Βορίδη. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Από τη μια έχουμε ένα διεφθαρμένο σύστημα που παράγει σκάνδαλα και ατιμωρησία και από την άλλη η δική μου θεσμική συμπεριφορά».

Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα και δημοσκοπήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Οι κυβερνήσεις δεν γίνονται από τις δημοσκοπήσεις, ούτε από τα παιχνίδια της διαπλοκής που στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα με δήθεν δημοσκοπήσεις. Γίνονται με τη βούληση του λαού. Τι λέω στον ελληνικό λαό; Έχουμε πρόγραμμα, έχω αρχές και αξίες. Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Εμπιστευτείτε με και θα γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, που το κράτος θα σέβεται τον πολίτη και όχι να του παίρνει τα χρήματά του μέσω της ακρίβειας, να του πετάει ξεροκόμματα και κερδισμένοι να είναι στο τέλος οι ολιγάρχες και η πολιτική ελίτ».

