Ο αριθμός των οικιακών μετρητών που είναι ενταγμένοι σε σταθερά τιμολόγια σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο.

Σημαντική στροφή των οικιακών καταναλωτών προς τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας καταγράφηκε στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ για την εξέλιξη της λιανικής αγοράς ρεύματος.

Ειδικότερα, ο αριθμός των οικιακών μετρητών που είναι ενταγμένοι σε σταθερά τιμολόγια σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας από 867.161 τον Ιανουάριο του 2025 (14,72% του συνόλου) σε 1.653.984 τον Δεκέμβριο (27,83%). Η τάση αυτή αποδίδεται στην αυξημένη ανάγκη των καταναλωτών για προβλεψιμότητα και προστασία από τις έντονες διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ενέργειας.

Η ενίσχυση των «μπλε» τιμολογίων προήλθε κυρίως από μετακινήσεις καταναλωτών που εγκατέλειψαν τα «πράσινα» τιμολόγια. Οι τελευταίοι μειώθηκαν αισθητά, από 4.140.451 μετρητές στην αρχή του έτους (70,26%) σε 3.446.037 στο τέλος του (57,98%). Παρά τη μείωση, τα πράσινα τιμολόγια εξακολουθούν να καλύπτουν την πλειονότητα των οικιακών πελατών. Περιορισμένες απώλειες καταγράφηκαν και στα «κίτρινα» ή κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία υποχώρησαν στο 14,19% από 15,02%.

Στο πεδίο των προμηθευτών, η ΔΕΗ διατηρεί με διαφορά την κυρίαρχη θέση στην αγορά, κρατώντας σχεδόν αμετάβλητο το μερίδιό της σε πλήθος μετρητών στο 71,84% για το 2025, έναντι 71,65% το 2024. Στη χαμηλή τάση, η ΔΕΗ συγκεντρώνει ποσοστό 70,96%, με τις Protergia, Ζενίθ και Ήρων να ακολουθούν. Στη μέση τάση, το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώνεται στο 52,54%, ενώ στην υψηλή τάση, που αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις, φτάνει το 54,99%, με την METLEN και τον Ήρωνα να έπονται.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται όταν εξετάζεται ο όγκος κατανάλωσης. Στη χαμηλή και μέση τάση η ΔΕΗ παραμένει πρώτη, ενώ στην υψηλή τάση την πρωτοκαθεδρία καταλαμβάνει η METLEN με ποσοστό άνω του 52%.

Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η σημαντική αποκλιμάκωση των καταναλωτών που βρίσκονται σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας. Από περισσότερους από 170.000 στο τέλος του 2024, περιορίστηκαν σε περίπου 85.000 τον Δεκέμβριο του 2025, εξέλιξη που υποδηλώνει σταδιακή επιστροφή των καταναλωτών σε κανονικά εμπορικά τιμολόγια της αγοράς.