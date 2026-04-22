Tο έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στην ευρωζώνη (EA20) διαμορφώθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 3,0% το 2024 και 3,5% το 2023.

Οριακή βελτίωση καταγράφηκε το 2025 στα δημόσια οικονομικά της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat, με το δημοσιονομικό έλλειμμα να υποχωρεί ελαφρώς, την ώρα που το δημόσιο χρέος συνέχισε να αυξάνεται σε επίπεδο τόσο ζώνης ευρώ όσο και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στην ευρωζώνη (EA20) διαμορφώθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ το 2025, έναντι 3,0% το 2024 και 3,5% το 2023, επιβεβαιώνοντας μια σταδιακή δημοσιονομική προσαρμογή μετά τα υψηλότερα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, το έλλειμμα παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1% του ΑΕΠ, όσο και το 2024, ενώ το 2023 είχε ανέλθει στο 3,4%.

Παρά τη βελτίωση των ελλειμμάτων, το δημόσιο χρέος ακολούθησε ανοδική πορεία. Στην ευρωζώνη αυξήθηκε στο 87,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025 από 87,0% το 2024 και 86,9% το 2023. Αντίστοιχα, στην ΕΕ το χρέος ανήλθε στο 81,7% του ΑΕΠ, έναντι 80,7% το 2024 και 80,5% το 2023, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη πίεση στα δημόσια οικονομικά.

Στη ζώνη του ευρώ το ΑΕΠ ανήλθε στα 15,84 τρισ. ευρώ περίπου το 2025, αυξημένο από 15,25 τρισ. ευρώ το 2024. Αντίστοιχα, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΑΕΠ έφτασε τα 18,83 τρισ. ευρώ, έναντι 18,04 τρισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα

Σε επίπεδο κρατών-μελών, η εικόνα παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. Μόλις πέντε χώρες κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2025: η Κύπρος με +3,4% του ΑΕΠ, η Δανία με +2,9%, η Ιρλανδία με +1,8%, η Ελλάδα με +1,7% και η Πορτογαλία με +0,7%. Αντίθετα, τα υψηλότερα ελλείμματα σημειώθηκαν στη Ρουμανία με -7,9% του ΑΕΠ, στην Πολωνία με -7,3%, στο Βέλγιο με -5,2% και στη Γαλλία με -5,1%. Συνολικά, έντεκα κράτη-μέλη κατέγραψαν έλλειμμα ίσο ή μεγαλύτερο από το όριο του 3% του ΑΕΠ που προβλέπεται στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.

Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, οι χαμηλότεροι δείκτες καταγράφηκαν στην Εσθονία με 24,1% του ΑΕΠ, στο Λουξεμβούργο με 26,5%, στη Δανία με 27,9%, στη Βουλγαρία με 29,9%, στην Ιρλανδία με 32,9%, στη Σουηδία με 35,1% και στη Λιθουανία με 39,5%. Στον αντίποδα, τα υψηλότερα επίπεδα χρέους καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 146,1% του ΑΕΠ, στην Ιταλία με 137,1%, στη Γαλλία με 115,6%, στο Βέλγιο με 107,9% και στην Ισπανία με 100,7%. Συνολικά, δώδεκα κράτη-μέλη υπερέβησαν το όριο του 60% του ΑΕΠ.

Τέλος, τα δημόσια οικονομικά επηρεάζονται και από την εξέλιξη των εσόδων και των δαπανών. Το 2025, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης στην ευρωζώνη ανήλθαν στο 49,8% του ΑΕΠ και τα έσοδα στο 46,9%, ενώ στην ΕΕ διαμορφώθηκαν στο 49,5% και 46,4% αντίστοιχα.