«Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς, σε πολλές περιπτώσεις, κατασκευάζεται η «επίσημη κρατική εκδοχή», η οποία συχνά υιοθετείται άκριτα στον δημόσιο λόγο.»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά, με αφορμή την εισαγγελική πρόταση που εισηγείται την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού.

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του κόμματος, η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι μια σοβαρή ποινική δίωξη στηρίχθηκε σε ανεπαρκή στοιχεία. Όπως επισημαίνεται, η ίδια η εισαγγελική αρχή αναγνώρισε ότι ένα μερικό αποτύπωμα σε κινητό αντικείμενο δεν μπορεί να θεμελιώσει ενοχή, ενώ τονίζεται πως δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιούνται προσωπικές σχέσεις.

Η Νέα Αριστερά κάνει λόγο για χαρακτηριστική περίπτωση διαμόρφωσης μιας «επίσημης κρατικής εκδοχής», η οποία όπως υποστηρίζει συχνά υιοθετείται άκριτα στον δημόσιο λόγο. Παράλληλα, επισημαίνει ως ιδιαίτερα σοβαρό το γεγονός ότι ένα τόσο ασθενές αποδεικτικό στοιχείο οδήγησε σε προφυλάκιση διάρκειας 18 μηνών, η οποία, όπως αναφέρει, λειτούργησε ουσιαστικά ως ποινή πριν από την τελική δικαστική κρίση.

«Ακόμη πιο σοβαρό, όμως, είναι ότι ένα τόσο αδύναμο στοιχείο οδήγησε σε προφυλάκιση 18 μηνών, η οποία λειτούργησε στην πράξη ως ποινή πριν ακόμη υπάρξει δικαστική κρίση» σημειώνεται.

Καταλήγοντας, το κόμμα υπογραμμίζει ότι το κράτος δικαίου οφείλει να λειτουργεί χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή τις πεποιθήσεις του κατηγορουμένου, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μετατροπής του σε μηχανισμό προληπτικής τιμωρίας.

