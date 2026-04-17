Η σιωπή Μητσοτάκη ερμηνεύεται από το Μαξίμου ως έκφραση της «ενόχλησής του» για την υπόθεση.

Πολλές φορές η σιωπή είναι πιο εύγλωττη από την ομιλία. Στη χτεσινή συζήτηση στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε τρεις φορές για μιάμιση ώρα συνολικά. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα, μερικά από τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το θέμα, όπως ο χρόνος δημοσίευσης των… διαθηκών. Ωστόσο, ανάμεσα στις 6.454 λέξεις που εκστόμισε, δεν είπε ούτε μία για το μεγάλο θέμα των ημερών, τον παράνομο διορισμό στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Μακάριου Λαζαρίδη ως ειδικού επιστήμονα.

Έξω από το κάδρο

Η σιωπή Μητσοτάκη ερμηνεύεται από το Μαξίμου ως έκφραση της «ενόχλησής του» για την υπόθεση. Παρά την υποτιθέμενη ενόχλησή του, ο πρωθυπουργός εξακολουθεί να καλύπτει τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν τον αποπέμπει από την κυβέρνηση. Κατά συνέπεια, είναι πιο λογικό να εκτιμήσει κανείς ότι η σιωπή Μητσοτάκη αποσκοπεί στο να μείνει όσο πιο πολύ μπορεί έξω από το κάδρο μιας υπόθεσης που έχει μεγάλο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση.

Αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο παράνομος διορισμός Λαζαρίδη προκαλεί στην κυβέρνηση ακόμα μεγαλύτερη ζημιά και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι μόνο υπονομεύει το αφήγημα Μητσοτάκη περί αριστείας, αλλά πρόκειται για μια υπόθεση που γίνεται αυτομάτως κατανοητή από την κοινωνία και θίγει κάθε πολίτη σε μια χώρα όπου νέες-οι με λαμπρές σπουδές δεν μπορούν να βρουν δουλειά.

Η κυβίστηση

Ενδεικτική της πίεσης που υφίσταται η κυβέρνηση, ήταν η κυβίστηση που έκανε χτες ο Μακάριος Λαζαρίδης. Αλλάζοντας τελείως την υπερασπιστική γραμμή του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης με δήλωσή του:

• ζήτησε συγγνώμη για τις απαράδεκτες εκφράσεις που χρησιμοποίησε τις τελευταίες ημέρες,

• παραδέχτηκε ότι ο διορισμός του ως ειδικού επιστήμονα ήταν παράνομος,

• ισχυρίστηκε ότι η παρανομία του δεν ήταν εν γνώσει του,

• ζήτησε «τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών».

Η κυβίστηση Λαζαρίδη εκθέτει πολιτικά τόσο τον ίδιο όσο και τους κυβερνητικούς αξιωματούχους που τον υποστήριζαν. Είναι ενδεικτικό ότι ο Παύλος Μαρινάκης μίλαγε για «ανθρωποφαγία» και «φτηνή αντιπολίτευση». Είναι προφανές ότι στο Μαξίμου έγινε αντιληπτό ότι η γραμμή «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το διορισμό Λαζαρίδη» δεν έπειθε ούτε τους φανατικούς οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας.

Το τρικ

Η συγγνώμη Λαζαρίδη και η πρόσφορά του να επιστρέψει τα χρήματα συνιστούν επικοινωνιακό τρικ χωρίς πραγματικό αντίκρισμα. Συγκεκριμένα:

• Από ποινικής σκοπιάς, τα αδικήματα έχουν παραγραφεί.

• Για να διωχθεί ο Λαζαρίδης, θα έπρεπε να αποδειχθεί ότι εν γνώσει του εξαπάτησε το Δημόσιο παρέχοντας ψευδή δικαιολογητικά για το διορισμό του. Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί κάτι τέτοιο, μετά από τόσα χρόνια.

• Το κλειδί στη δήλωση Λαζαρίδη είναι η φράση (που έχει συνταχθεί από έμπειρο νομικό) «ζητώ πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών». Σε μια πρώτη ανάγνωση τα «αχρεωστήτως καταβληθέντα» είναι η διαφορά του μισθού του ειδικού επιστήμονα με αυτήν του μετακλητού, την οποία ο Λαζαρίδης είχε δικαίωμα να καταλάβει. Πρόκειται δηλαδή για μικρό ποσό.

Όμως στη δήλωση του Λαζαρίδη μπορεί να γίνει και δεύτερη ανάγνωση. Δικαστήρια έχουν κρίνει στο παρελθόν ότι σε περιπτώσεις διορισμών στο Δημόσιο χωρίς τα αναγκαία δικαιολογητικά, δεν υπάρχει υποχρέωση να επιστραφούν οι μισθοί αν όντως έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες για τις οποίες έγινε ο διορισμός. Δηλαδή, ο Λαζαρίδης μπορεί κάλλιστα να ισχυριστεί ότι όντως παρείχε τις υπηρεσίες του ειδικού επιστήμονα κι επομένως δεν πρέπει να επιστρέψει τίποτα.

Με δυο λόγια, αυτό που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως πράξη πολιτικής γενναιότητας, δεν είναι παρά να τέχνασμα για να κατασιγαστούν οι κοινωνικές αντιδράσεις. Το ερώτημα είναι αν θα πειστούν οι πολίτες. Η αντιπολίτευση πάντως επιμένει στο αίτημα της αποπομπής του Λαζαρίδη από την κυβέρνηση.