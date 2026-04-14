Νέα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και τις φερόμενες διασυνδέσεις εταιρειών με το Ελληνικό Δημόσιο θέτει η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμησία Παπαδάκη, με αφορμή πρόσφατες αποκαλύψεις και δημοσιεύματα για τη σχέση κυβέρνησης και Intellexa. Στη δήλωσή της, η κ. Παπαδάκη αναφέρεται σε μια σειρά γεγονότων που, όπως υποστηρίζει, χρήζουν απαντήσεων.
Όπως αναφέρει η κα Παπαδάκη «Μετά τις αποκαλύψεις του Βήματος για τις σχέσεις Κυβέρνησης - Intellexa αλλά και τον εκνευρισμό που προκάλεσε, με ορισμένους να επιχειρούν ακόμη και να "χρεώσουν" τις υποκλοπές στον ..ΣΥΡΙΖΑ, ας ξαναδούμε τα σημεία:
1) Ποιος "χρέωσε" την Ιονική Τεχνολογική και κατόπιν την ΚΡΙΚΕΛ στο Ελληνικό Δημόσιο;
Το 2014 (προ ΣΥΡΙΖΑ) το Ελληνικό Δημόσιο και η ΕΛ.ΑΣ. αποδέχτηκαν "δωρεά" για ασυρμάτους Tetra, αξίας 12 εκατομμυρίων Ευρώ. Δεσμεύτηκε επιπλέον το Δημόσιο να πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο για "συντηρηση" ασυρμάτων που, όπως προέκυψε αργότερα, δεν λειτουργούσαν.
2) Ο Τόσκας το 2017 έριξε τη συντηρηση στο 1,5 εκατομμύριο και η Γεροβασίλη το 2018 σταμάτησε να πληρώνει την ΚΡΙΚΕΛ, μετά από εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οι ασύρματοι TETRA δεν λειτουργούσαν.
3) Ποιος επί ΝΔ το 2020-2021 έρχεται και δίνει νέες δουλειές στην ΚΡΙΚΕΛ; Ο κος Τσουβάλας, ο Αρχηγός που αποπέμφθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στο Μάτι αλλά τον επανέφερε η ΝΔ ως Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, ο οποίος χαρακτηρίζει απόρρητες και αναθέτει συμβάσεις περίπου 11 εκατομμύριων Ευρώ στην ΚΡΙΚΕΛ, για να επεκτείνει -μεταξύ άλλων- και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους ασύρματους που δεν λειτουργούν. Πότε; Όταν αρχίζουν οι υποκλοπές.
4) Ποιον πληρώνει, με εμβάσματα που αποκαλύφθηκαν στη δίκη των υποκλοπών, η ΚΡΙΚΕΛ (η οποία εισπράττει αποκλειστικά και μόνο Δημόσιο χρήμα); Την ΙΝΤΕΛΛΕΞΑ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, δηλαδή την μητρική εταιρία των υποκλοπών, την εταιρεία του Ισραηλινού που κάνει δηλώσεις για την τύχη του "Νίξον".
6) και ως εκ περισσού: στο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και ΙΝΤΕΛΕΞΑ που δημοσιεύει ο Β. Λαμπρόπουλος, η ημερομηνία που αφορά στην ΙΝΤΕΛΛΕΞΑ είναι 11/3/2020.
Το 2018 δεν είχε καν συσταθεί ακόμη η ΙΝΤΕΛΛΕΞΑ.»
