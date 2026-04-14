Μεταξύ άλλων τίθεται και ζήτημα χρονικής ακολουθίας, καθώς όπως επισημαίνεται η Intellexa δεν είχε συσταθεί το 2018, ενώ μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ φέρεται να φέρει ημερομηνία το 2020.

Νέα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών και τις φερόμενες διασυνδέσεις εταιρειών με το Ελληνικό Δημόσιο θέτει η δικηγόρος του Χρήστου Σπίρτζη, Αρτεμησία Παπαδάκη, με αφορμή πρόσφατες αποκαλύψεις και δημοσιεύματα για τη σχέση κυβέρνησης και Intellexa. Στη δήλωσή της, η κ. Παπαδάκη αναφέρεται σε μια σειρά γεγονότων που, όπως υποστηρίζει, χρήζουν απαντήσεων.

Όπως αναφέρει η κα Παπαδάκη «Μετά τις αποκαλύψεις του Βήματος για τις σχέσεις Κυβέρνησης - Intellexa αλλά και τον εκνευρισμό που προκάλεσε, με ορισμένους να επιχειρούν ακόμη και να "χρεώσουν" τις υποκλοπές στον ..ΣΥΡΙΖΑ, ας ξαναδούμε τα σημεία:

1) Ποιος "χρέωσε" την Ιονική Τεχνολογική και κατόπιν την ΚΡΙΚΕΛ στο Ελληνικό Δημόσιο;

Το 2014 (προ ΣΥΡΙΖΑ) το Ελληνικό Δημόσιο και η ΕΛ.ΑΣ. αποδέχτηκαν "δωρεά" για ασυρμάτους Tetra, αξίας 12 εκατομμυρίων Ευρώ. Δεσμεύτηκε επιπλέον το Δημόσιο να πληρώνει 2 εκατομμύρια το χρόνο για "συντηρηση" ασυρμάτων που, όπως προέκυψε αργότερα, δεν λειτουργούσαν.

2) Ο Τόσκας το 2017 έριξε τη συντηρηση στο 1,5 εκατομμύριο και η Γεροβασίλη το 2018 σταμάτησε να πληρώνει την ΚΡΙΚΕΛ, μετά από εισήγηση της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οι ασύρματοι TETRA δεν λειτουργούσαν.

3) Ποιος επί ΝΔ το 2020-2021 έρχεται και δίνει νέες δουλειές στην ΚΡΙΚΕΛ; Ο κος Τσουβάλας, ο Αρχηγός που αποπέμφθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στο Μάτι αλλά τον επανέφερε η ΝΔ ως Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, ο οποίος χαρακτηρίζει απόρρητες και αναθέτει συμβάσεις περίπου 11 εκατομμύριων Ευρώ στην ΚΡΙΚΕΛ, για να επεκτείνει -μεταξύ άλλων- και στην υπόλοιπη Ελλάδα τους ασύρματους που δεν λειτουργούν. Πότε; Όταν αρχίζουν οι υποκλοπές.

4) Ποιον πληρώνει, με εμβάσματα που αποκαλύφθηκαν στη δίκη των υποκλοπών, η ΚΡΙΚΕΛ (η οποία εισπράττει αποκλειστικά και μόνο Δημόσιο χρήμα); Την ΙΝΤΕΛΛΕΞΑ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, δηλαδή την μητρική εταιρία των υποκλοπών, την εταιρεία του Ισραηλινού που κάνει δηλώσεις για την τύχη του "Νίξον".

6) και ως εκ περισσού: στο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΥΠ και ΙΝΤΕΛΕΞΑ που δημοσιεύει ο Β. Λαμπρόπουλος, η ημερομηνία που αφορά στην ΙΝΤΕΛΛΕΞΑ είναι 11/3/2020.

Το 2018 δεν είχε καν συσταθεί ακόμη η ΙΝΤΕΛΛΕΞΑ.»

