«Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς το να προσαρμοστούμε στα γεγονότα. Είναι το να μπορέσουμε δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα.»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με τον γνωστό δημοσιογράφο και αρθρογράφο των New York Times, Τόμας Φρίντμαν, στο πλαίσιο συζητήσεων για τις διεθνείς εξελίξεις και τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι ραγδαίες αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία, την εργασία, την ασφάλεια και τις διεθνείς ισορροπίες, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναδιαμορφώνεται το παγκόσμιο γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις για το πώς η AI δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό βήμα προόδου, αλλά μια βαθιά μετασχηματιστική δύναμη που επηρεάζει ταυτόχρονα κράτη, αγορές και κοινωνίες.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας, τόσο μεταξύ κρατών όσο και μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διαμορφωθούν κοινά πλαίσια κανόνων και ρυθμίσεων που θα ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η μεγάλη πρόκληση της εποχής δεν είναι μόνο η προσαρμογή στις εξελίξεις, αλλά η έγκαιρη και αποτελεσματική διαμόρφωσή τους, με στόχο ένα πιο σταθερό και βιώσιμο μέλλον για όλους.

Η ανάρτηση Πιερρακάκη

Κάθε συζήτηση με τον Thomas Friedman ξεκινά από κάτι στοχευμένο και καταλήγει πάντα στο ίδιο ερώτημα: το πώς αλλάζει ο κόσμος. Τα γεγονότα δεν έρχονται πια μεμονωμένα. Συνδέονται.

Από τη γεωπολιτική και τα Στενά του Ορμούζ, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνουν ένα νέο, πιο σύνθετο περιβάλλον. Η τελευταία του στήλη κινείται ακριβώς σε αυτή τη γραμμή: η AI δεν είναι ένα ακόμα κεφάλαιο προόδου αλλά μέρος μιας ευρύτερης μετάβασης που επηρεάζει ταυτόχρονα οικονομία, ασφάλεια και ισορροπίες ισχύος. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική.

Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ κρατών, μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και ένα κοινό πλαίσιο κανόνων που να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις.

Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς το να προσαρμοστούμε στα γεγονότα. Είναι το να μπορέσουμε δράσουμε έγκαιρα και με διορατικότητα.

