Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στο ΔΝΤ και το «alarm» στις Βρυξέλλες μέσω Ουάσιγκτον, θετική συνεδρίαση για την Metlen στο LSE, η Χήτος ΑΒΕΕ και το Pharos AI Factory

Θετική συνεδρίαση για την Metlen στο LSE

Μπορεί το Χρηματιστήριο Αθηνών (Euronext Athens όπως θα πρέπει να συνηθίσουμε να το λέμε) να ήταν χθες κλειστό, ωστόσο η μετοχή της Metlen στο London Stock Exchange κινήθηκε ανοδικά, κλείνοντας στα 33,32 ευρώ με άνοδο 3,22%, σε μια αντίδραση που αποδόθηκε στη θετική αποτίμηση των επενδυτών για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025. Η επενδυτική κοινότητα εμφανίζεται πλέον να έχει σαφέστερη εικόνα για τη Metlen μετά τα αποτελέσματα της περυσινής χρήσης, συγκλίνοντας στην εκτίμηση ότι το 2025 αποτέλεσε μια έκτακτη και μεταβατική χρονιά για τον όμιλο, με το 2026 να αναδεικνύεται ως έτος επανεκκίνησης και επιστροφής στην αναπτυξιακή τροχιά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά σταθεροποίησης και ισχυρής ανάκαμψης, με τα λειτουργικά κέρδη να τοποθετούνται κοντά στο 1,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 2025. Οι βασικοί επιχειρησιακοί πυλώνες του ομίλου συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτικότητα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των αναλυτών για τη συνέχεια. Στον τομέα του αλουμινίου, οι στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου προσφέρουν αυξημένη ορατότητα στα περιθώρια κερδοφορίας για τα επόμενα έτη, ενώ οι ισχυρές διεθνείς τιμές των μετάλλων στηρίζουν τη δυναμική των εσόδων. Παράλληλα, στον ενεργειακό τομέα, το ολοκληρωμένο μοντέλο παραγωγής και προμήθειας διατηρεί υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, με ισορροπημένη έκθεση μεταξύ ηλεκτροπαραγωγής και εμπορίας. Καθοριστικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη αναμένεται να διαδραματίσουν επίσης η περαιτέρω επέκταση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση της εταιρείας επαναβεβαίωσε τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA έως 2 δισ. ευρώ, στόχο που η αγορά εξακολουθεί να θεωρεί εφικτό υπό την προϋπόθεση ομαλής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Αναλυτές εκτιμούν ότι η μετοχή βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής επαναξιολόγησης, καθώς αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των επενδυτών και αναδεικνύεται εκ νέου η αξία του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου. Σε επίπεδο αποτίμησης, οι τιμές-στόχοι που δίνουν οι αναλυτές για τη μετοχή κυμαίνονται μεταξύ 48 και 58 ευρώ, ενώ η πλειονότητα των συστάσεων παραμένει σε επίπεδα «αγοράς» ή «υπεραπόδοσης», αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της Metlen.

Συζήτηση Πιερρακάκη - Κάμερ

Αυξημένη αναμένεται να είναι μεθαύριο Πέμπτη 16 Απριλίου, στις 1:45 μ.μ. τοπική ώρα Ουάσιγκτον, η προσέλευση στο Cedar Hall στο κεντρικό κτίριο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρώπη υπό πίεση – Διασφαλίζοντας ανάπτυξη και ανθεκτικότητα σε έναν πιο εύθραυστο κόσμο», με κεντρικούς ομιλητές τον πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη και τον απερχόμενο διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Άλφρεντ Κάμερ. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων και αλληλοεπικαλυπτόμενων κρίσεων, με έμφαση στις ασθενικές αναπτυξιακές επιδόσεις της ηπείρου, τη χαμηλή παραγωγικότητα, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες για ενεργειακή ασφάλεια, ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και επιτάχυνση των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η συγκυρία καθιστά τη συζήτηση ακόμη πιο επίκαιρη, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα περίοδο έντονων πιέσεων λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εξέλιξη που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη εύθραυστο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα εντείνει τη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας, περιπλέκει τις πληθωριστικές προοπτικές και δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών οικονομιών. Σύμφωνα με το πλαίσιο της διοργάνωσης, το βασικό μήνυμα της εκδήλωσης είναι πως η Ευρώπη δεν καλείται πλέον να διαχειριστεί ένα μεμονωμένο σοκ, αλλά να προσαρμοστεί σε μια εποχή διαρκών αναταράξεων.

Οι Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές

Σήμερα άλλωστε θα δοθεί στη δημοσιότητα και η έκθεση του ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές (World Economic Outlook) η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τις προβλέψεις του Ταμείου για τις προοπτικές της ευρωζώνης εφέτος και το 2026. Ήδη το ΔΝΤ έχει προϊδεάσει πως η Ευρώπη και ειδικότερα η ευρωζώνη εισέρχονται σε περίοδο επιβράδυνσης, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και οι επίμονες πληθωριστικές πιέσεις επιβαρύνουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι νέες εκτιμήσεις του ΔΝΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης της ζώνης του ευρώ, καθώς σήμερα θα αποσαφηνιστεί πόσο χαμηλότερα τοποθετεί το Ταμείο τις προβλέψεις του για φέτος και για το επόμενο έτος σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση για ανάπτυξη 1,4% το 2025. Παράλληλα, η έκθεση αναμένεται να περιλαμβάνει αξιολόγηση των συνεπειών από τη νέα γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στις επιπτώσεις που προκαλεί στην πορεία του πληθωρισμού και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ευρωζώνης, εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας και της επιδείνωσης του επενδυτικού κλίματος.

Η Χήτος ΑΒΕΕ

Η Χήτος ΑΒΕΕ, η οποία πρωταγωνιστεί στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών, με παρουσία στην αγορά μέσω σημάτων όπως τα ΖΑΓΟΡΙ, GREEN COLA και ΖΗΡΕΙΑ προχώρησε σε αναδιάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, κατόπιν απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.444.280,20 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 1 ευρώ σε 0,63 ευρώ. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε με στόχο τον συμψηφισμό ζημιών μέσω μείωσης ειδικού αποθεματικού, στο πλαίσιο εξορθολογισμού της κεφαλαιακής δομής της εταιρείας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Χήτος ΑΒΕΕ διαμορφώνεται πλέον σε 2.459.179,80 ευρώ και διαιρείται σε 3.903.460 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,63 ευρώ η καθεμία.

Η εφημερίδα Το Ποντίκι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της D.A. Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική Συμμετοχική Εταιρεία (Το Ποντίκι ΑΕ) ενέκρινε τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στη θυγατρική εταιρεία Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία προς τον μέτοχο Αντώνη Δελλατόλα, στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης. Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε έναντι συνολικού τιμήματος 30.000 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την εταιρεία, αντιστοιχεί στην καθαρή θέση της θυγατρικής κατά τον χρόνο της μεταβίβασης. Υπενθυμίζεται ότι στην Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία είχε μεταφερθεί, μέσω διαδικασίας απόσχισης, ο κλάδος εφημερίδας της D.A. Ανώνυμη Εμπορική Εκδοτική Συμμετοχική Εταιρεία, στο πλαίσιο του διαχωρισμού των δραστηριοτήτων του ομίλου. Πλέον ο Αντώνης Δελλατόλας κατέστη ο μοναδικός ιδιοκτήτης της Ανεξάρτητη Δημοσιογραφία Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία.

Το Pharos AI Factory

Με την καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ύψους 7.500 ευρώ από το Ελληνικό Δημόσιο τίθεται σε τροχιά η λειτουργική εκκίνηση της ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΕ, του φορέα που αναλαμβάνει την ανάπτυξη και διαχείριση του εθνικού AI Factory με την ονομασία Pharos. Το ποσό, που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του Δημοσίου στο αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καταβάλλεται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σηματοδοτεί το επόμενο βήμα για την υλοποίηση ενός από τα πλέον εμβληματικά έργα της εθνικής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Η υλοποίηση του Pharos πραγματοποιείται από εθνική κοινοπραξία με επικεφαλής το ΕΔΥΤΕ/GRNET και βασικούς εταίρους το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Υπερταμείο, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδότηση από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Pharos AI Factory αποτελεί μία από τις 13 αντίστοιχες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κεντρικός κόμβος παροχής υπολογιστικής ισχύος, δεδομένων, εργαλείων και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας προς ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρομεσαίες εταιρείες. Ως ολοκληρωμένο οικοσύστημα καινοτομίας, θα προσφέρει πρόσβαση σε υποδομές, συμβουλευτική, προετοιμασία δεδομένων, δοκιμή μοντέλων και εκπαίδευση προσωπικού. Το ελληνικό AI Factory θα εστιάσει στρατηγικά στους τομείς της Υγείας, του Πολιτισμού και της Γλώσσας, καθώς και της Βιωσιμότητας, με εφαρμογές για ενέργεια, περιβάλλον και κλίμα. Καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία του θα διαδραματίσει ο υπερυπολογιστής DAEDALUS, που εγκαθίσταται στο Λαύριο και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Μάιο, αποτελώντας την υπολογιστική «καρδιά» του οικοσυστήματος. Με προϋπολογισμό 59 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο DAEDALUS θεωρείται στρατηγική επένδυση για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η Fitness Meals

Ο ιδρυτής της Fitness Meals, Γιάννης Γραφανάκης, προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες στη σύσταση της εταιρείας συμμετοχών Δεκατέσσερα Δεκαεπτά Μονοπρόσωπη ΑΕμε αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τη μετοχική δομή του ομίλου και σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας. Στη νέα holding πρόκειται να μεταβιβαστεί το 63% των εταιρικών μεριδίων της Fit Meals ΙΚΕ, η οποία αποτιμήθηκε από την Q.A.S. Quality Audit Services στα 3,46 εκατ. ευρώ, ήτοι 86,5 ευρώ ανά εταιρικό μερίδιο. Η Fit Meals ΙΚΕ, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση έτοιμωνγευμάτων και προϊόντων διατροφής, έχει καταφέρει να εδραιώσει ισχυρή παρουσία σε έναν από τους πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους του εγχώριου food & beverage, αξιοποιώντας τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για convenience και health-focused διατροφικές επιλογές. Σύμφωνα με τους εκτιμητές, η αποτίμηση της εταιρείας βασίστηκε στο επιχειρηματικό σχέδιο της διοίκησης για την περίοδο 2025–2029, το οποίο ενσωματώνει προβλέψεις για περαιτέρω ενίσχυση των πωλήσεων και διεύρυνση του αποτυπώματος της εταιρείας στην αγορά. Το υπόλοιπο 37% της Fit Meals ΙΚΕ ανήκει στη Nine Yards Holdings Μονοπρόσωπη ΑΕ, συμφερόντων του Θανάση Σοφιανού, ιδρυτή της Relevance, ενός εκ των μεγαλύτερων digital agencies στην ελληνική αγορά.