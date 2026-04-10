Η υπερκινητικότητα του υπουργού Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup.

Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται από την Μεγάλη Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης- και μαζί του ολόκληρο το οικονομικό επιτελείο.

Το πρόγραμμα και τους σκοπούς της επίσκεψης θα σας το αναφέρουμε σε επόμενα σημειώματα.

Να σας πληροφορήσουμε απλώς εδώ πως ο «Κυριάκος Νο2» όπως τον αποκαλούν στη ΝΔ, θα συμμετάσχει ως πρόεδρος του Eurogroup στη Σύνοδο των G7, αλλά θα έχει και συζήτηση με τον Άλφρεντ Κάμερ, διαδόχου του «σκληρού» Πολ Τόμσεν στη θέση του διευθυντή του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ και του οποίου η θητεία λήγει στις 30 του προσεχούς Ιουνίου.

Το προηγούμενο διάστημα ο Κυριάκος Πιερρακάκης πέραν από τα σαλόνια του Eurogroup είχε περιοδεύσει στα «αλώνια» της Λακωνίας, των Πατησίων και της Λαμίας.

Υπερκινητικότητα που μας λέει πως θα δώσει το παρόν στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας...

Β.Σκ.