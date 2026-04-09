Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καταγγέλλει τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι διαδίδει ψευδείς πληροφορίες για την υπόθεση Predator και τον Ταλ Ντίλιαν, με σκοπό να υπερασπιστεί το Μέγαρο Μαξίμου και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ διαδίδεται ότι μόνο 5 από τους 87 στόχους παρακολουθήθηκαν, η πραγματικότητα είναι ότι από τους 8 που απάντησαν, οι 5 επιβεβαίωσαν ότι είδαν τα μηνύματα, ενώ οι υπόλοιποι 79 δεν έχουν απαντήσει. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι οι υπουργοί που «κρύβονται», όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Νίκος Δένδιας και ο Κωστής Χατζηδάκης, έχουν πολιτική ευθύνη.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωση «η πραγματικότητα την οποία γνωρίζουν και κακόβουλα διαστρεβλώνουν λόγω του πανικού τους, είναι ότι 8 στόχοι απάντησαν αν άνοιξαν ή όχι τα μηνύματα και από αυτούς οι 5 είπαν ναι. Οι υπόλοιποι 79 κρύβονται και δεν απαντούν. Κρύβονται ο κ Γεωργιάδης, ο κ Δένδιας, ο κ. Χατζηδάκης κλπ και όλοι καταλαβαίνουμε γιατί. Οπότε το Δικαστήριο δεν είχε αποδείξεις για να αποφανθεί για τους 87 αλλά μόνο για τους 8. Και τώρα αυτοί που κρύβονται γιατί προφανώς έχουν κάτι ένοχο να κρύψουν, ζητούν τα … ρέστα από τον Νίκο Ανδρουλάκη που εξαρχής είπε την αλήθεια ότι δεν πάτησε το μήνυμα και έκανε μήνυση για απόπειρα. Αυτός είναι ο έμπρακτος σεβασμός της σημερινής κυβέρνησης και του συνόλου σχεδόν των υπουργών της στο Σύνταγμα και τη Δημοκρατία.»

Η ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αποκάλυψε την αλήθεια και κατέθεσε μήνυση για απόπειρα, ενώ η κυβέρνηση και τα φερέφωνά της προσπαθούν να καλύψουν τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ. Το ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει επίσης ότι η ΕΥΠ αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του ΣτΕ που την υποχρεώνει να ενημερώσει τον Ανδρουλάκη. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι « η κυβέρνηση λέει συνειδητά ψέματα για τα πάντα, για να μείνει ο Πρωθυπουργός που καταρρέει γαντζωμένος στη καρέκλα του . Πλέον δεν έχει το θάρρος να απαντήσει ο ίδιος. Κρύβεται πίσω από φυλλάδες της οικογένειας Μητσοτάκη όπως το προπαγανδιστικό έντυπο Manifesto που χωρίς ντροπή καλεί τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης του από την ΕΥΠ , αποκρύπτοντας πώς η ΕΥΠ έχει υποχρεωθεί με την απόφαση του ΣτΕ να τον ενημερώσει και αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου. Προσπαθούν να καλύψουν τον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΥΠ, Κυριάκο Μητσοτάκη, που θα μείνει στις μαύρες σελίδες της μεταπολιτευτικής Ιστορίας ως ο Πρωθυπουργός που γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του τη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της.»

Η ανακοίνωση προειδοποιεί ότι «πλησιάζει η ώρα που θα λογοδοτήσουν» τονίζοντας παράλληλα ότι «Έχει χαθεί κάθε μέτρο και κάθε ντροπή σε αυτή τη χώρα.»