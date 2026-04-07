Σύμφωνα με τον Νάσο Ηλιόπουλο, οι υπουργικές αποφάσεις της κυβέρνησης «νομιμοποιούν» τα ρουσφέτια.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, κάνοντας λόγο για συνέχιση πρακτικών διαφθοράς και ρουσφετιών, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις με την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημειώνει, επικαλούμενος καταγγελίες της Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών ΠΟΔΕΓΥ, η πρόσφατη υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον Κώστα Τσιάρα την 1η Απριλίου «νομιμοποιεί παρανομίες» σε ό,τι αφορά τις αγροτικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, ο κ. Ηλιόπουλος κατηγορεί την κυβέρνηση για «ρουσφετολογικές» προσλήψεις στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υποστηρίζοντας ότι αντί για την ενίσχυση του πεδίου με κτηνιάτρους για την αντιμετώπιση της ευλογιάς, επιλέγονται διοικητικοί υπάλληλοι για υπηρεσίες στην Αθήνα.

«Πρόκειται για μια κυβέρνηση που μέχρι την τελευταία στιγμή συνεχίζει να εμπαίζει τόσο τον αγροτικό κόσμο όσο και την ελληνική κοινωνία», τονίζει χαρακτηριστικά.

